Tak Guardiola opisał Lewandowskiego. Żona błyskawicznie zareagowała. Trzy słowa

Robert Lewandowski rozpoczął niedawno czwarty sezon w barwach FC Barcelony. I choć poprzednie rozgrywki były dla niego wyjątkowo udane, gdyż w 54 meczach strzelił aż 42 gole, to teraz ma nieco problemów. Niedawno doznał urazu, który wykluczył go z gry w pierwszym meczu La Liga z RCD Mallorca oraz nie pozwolił mu wystąpić od początku z Levante, oraz Rayo Vallecano. Najważniejsze starcia dopiero jednak przed nim.

Anna Lewandowska odpowiedziała Guardioli. Trzy słowa

Nie ma wątpliwości, że Lewandowski osiągnął kapitalną formę, kiedy do zespołu trafił Hansi Flick, z którym już wcześniej świętował sukcesy w Bayernie Monachium. Poza nim nasz napastnik miał okazję współpracować w przeszłości z wieloma uznanymi trenerami m.in. Carlo Ancelottim, Juppem Heynckesem czy Adamem Nawałką. Sam niejednokrotnie zaznaczał, że prawdopodobnie najwięcej wyciągnął jednak od Pepa Guardioli.

Ten, gdy tylko ma do tego sposobność, komplementuje Lewandowskiego. "To najbardziej zdyscyplinowany zawodnik, z jakim kiedykolwiek pracowałem. Zawsze szuka sposobów, by się doskonalić" - zacytował jego słowa portal skillersystem. Błyskawicznie zareagowała na to Anna Lewandowska, która udostępniła ten wpis. "This is true" - napisała, co tłumacząc na język polski, oznacza: "to jest prawda".

Cały post rozpoczęto nieco dłuższym fragmentem napisanym przez administratorów. "Wielkość Roberta Lewandowskiego zaczyna się od dyscypliny i obsesji. Trenerzy i koledzy z drużyny mówią to samo - jest skupiony, nieustępliwy i stale szuka sposobów na rozwój. To właśnie to nastawienie pozwoliło mu utrzymać się na szczycie przez tak długi czas" - czytamy.

Przywołano również słowa Juergena Kloppa, który przekonał się do Lewandowskiego w Borussii Dortmund i można powiedzieć, że jest jednym z "ojców jego sukcesu". "On nie tylko ciężko trenuje, on trenuje mądrze. To właśnie utrzymuje go na szczycie" - przekazał.

Robert Lewandowski rozegra kolejny mecz już w niedzielę 14 września, kiedy FC Barcelona zagra u siebie z Valencią. Po trzech kolejkach ligowych zespół zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów.

