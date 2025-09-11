Dzieje się w Barcelonie. "Flick znowu został ukarany"

Jeszcze przed pierwszymi meczami reprezentacyjnymi Hansi Flick stracił dwóch na co najmniej kilka tygodni - Alejandro Balde i Gaviego. Przypadek drugiego z młodych Hiszpanów jest poważniejszy - naruszona została łąkotka w tym samym kolanie, w którym miał wcześniej zerwane więzadła. Wciąż jest ryzyko operacji, ale na razie wybrano leczenie zachowawcze.
To nie koniec kłopotów Barcelony i Flicka na początku sezonu. Do grona kontuzjowanych dołączył Frenkie de Jong. Holender opuścił zgrupowanie po meczu z Polską (1:1), narzekając na problemy mięśniowe. Wszystko wskazuje na to, że opuści starcie z Valencią 14 września.
Hiszpańskie media zauważają, że okres zgrupowań reprezentacyjnych to czas wręcz przeklęty dla Barcelony, szczególnie w ostatnich latach. Jak wyliczył dziennik "Mundo Deportivo", od sezonu 2021/2022 piłkarze "Blaugrany" wracali z kontuzjami po meczach kadr narodowych aż 15 razy, nie licząc nowego przypadku de Jonga. 1/3 kontuzji zdarzyła się podczas pierwszego sezonu pracy Flicka.
"Flick ponownie ukarany przez szkodliwy 'wirus FIFA" - takim hasłem rzucił kataloński dziennik.
Zauważono jednocześnie, że Barcelona ma zaskakująco dobry bilans pierwszych spotkań po zgrupowaniach, licząc od jesieni 2021 r. Przystępowała do nich mocno osłabiona, a i tak zdołała wygrać 11 razy, trzy razy zremisować. Poniosła tylko jedną porażkę.
Przy tego typu sytuacjach naturalnym jest, że wraca dyskusja o zdrowiu piłkarzy, ich zmęczeniu, przeładowanym kalendarzu meczów, a nawet o sensie organizacji zgrupowań na tak wczesnym etapie sezonu. Jednak nie widać na horyzoncie żadnych zmian ze strony FIFA, która narzuca terminy zgrupowań reprezentacyjnych z dużym wyprzedzeniem.
Zobacz też: A jednak! Pogromczyni Świątek podjęła decyzję. "Zrezygnowała"
Mecz FC Barcelona - Valencia FC odbędzie się w niedzielę 14 września o godzinie 21:00. Areną spotkania wyjątkowo będzie Estadi Johan Cruyff, który może pomieścić zaledwie sześć tysięcy osób. Grają na nim rezerwy oraz drużyna kobieca. Camp Nou nie jest jeszcze gotowe do organizacji spotkań, a Estadi Montjuic ma zajęty termin.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!