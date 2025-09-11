UEFA zdecydowała! To tam odbędzie się finał Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów to rozgrywki, które co roku przyciągają uwagę milionów kibiców z całego świata. Od sezonu 2024/2025 toczą się w nowym formacie rywalizacji - bez podziału na grupy po cztery drużyny, ale z fazą ligową, w której bierze udział 36 zespołów. Za nami już losowanie ich kolejnej edycji, a pierwsze mecze w ramach Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026 odbędą się 16 września.

Wiemy, który stadion przyjmie finał Ligi Mistrzów. To pewne

Ostatnim triumfatorem Ligi Mistrzów jest PSG, które w maju pokonało 5:0 Inter na Allianz Arenie w Monachium. Francuskiej potędze bez wątpienia marzy się powtórzenie tego sukcesu i zameldowanie się w Budapeszcie. Już teraz wiemy bowiem, że w 2026 roku finał najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek odbędzie się na Puskas Arenie.

Jak donosi COPE: jeszcze kolejny sezon Ligi Mistrzów, czyli 2026/2027, zostanie zwieńczony na Estadio Metropolitano. To domowy stadion Atletico Madryt, który decydujące spotkanie tych rozgrywek, gościł już w 2019 roku. Wówczas Liverpool pokonał 2:0 Tottenham, po bramkach Mohameda Salaha oraz Divocka Origiego. Co ciekawe, dziewięć lat wcześniej finał Ligi Mistrzów też odbywał się w stolicy Hiszpanii, tylko że na Santiago Bernabeu. Wówczas najlepszy okazał się Inter.

Według hiszpańskich mediów, Alexander Ceferin ma ogłosić tę istotną decyzję dotyczącą sezonu 2026/2027 w Lidze Mistrzów w ten czwartek w Tiranie.