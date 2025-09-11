Choć sporo lig swoje nagrody rozdaje tuż po zakończeniu sezonu, Portugalczycy akurat tym razem dość długi poczekali, bo prawie do połowy września. Podczas środowej gali wręczono statuetki w wielu kategoriach. Piłkarzem roku w lidze portugalskiej został grający dziś już dla Arsenalu Viktor Gyokeres (król strzelców w barwach Sportingu Lizbona). Najlepszym młodym zawodnikiem wybrano Geovanny'ego Quendę ze Sportingu, którego polska kadra U21 dość brutalnie poznała na młodzieżowym Euro w tym roku (strzelił nam dwa gole w meczu grupowym wygranym przez Portugalię 5:0).

Portugalczycy wybrali najlepszego w historii futbolu. Laureat mógł być tylko jeden

Nie zapomniano także o legendach portugalskiej piłki. Nani oraz Ricardo Quaresma trafili do tamtejszej Galerii Sław. Uznano również, że wybrany zostanie najlepszy piłkarz w historii całego futbolu, nie tylko portugalskiego. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. Brazylijczyk Pele czy Argentyńczycy Leo Messi i Diego Maradona. Nikt nie miał jednak większych wątpliwości, kogo wybiorą Portugalczycy. Nagroda powędrowała rzecz jasna w ręce Cristiano Ronaldo.

- Witajcie. Chciałem podziękować lidze za to wyróżnienie, za wybranie mnie najlepszym piłkarzem w historii. To dla mnie wielki zaszczyt móc wygrać coś dla mojego kraju. Chciałem podziękować wszystkim moim kolegom z zespołu, którzy pomagali mi na przestrzeni całej kariery oraz wszystkim trenerom, którzy wspierali mnie na drodze ciągłego parcia do przodu. Dziękuję wam wszystkim, bawcie się dobrze i dbajcie o siebie - powiedział na nagraniu nieobecny na samej gali 40-letni piłkarz.

Ronaldo nie przestaje strzelać

Za Ronaldo kolejne doskonałe zgrupowanie reprezentacji Portugalii. Jego kadra ograła w eliminacjach do mistrzostw świata najpierw Armenię (5:0), a potem Węgry (3:2) i pewnie kroczy w kierunku awansu. On sam strzelił w tych meczach trzy gole, dzięki czemu w narodowych barwach ma ich już aż 141, co jest oczywiście rekordem nie tylko reprezentacji Portugalii, ale i światowym. Nikt inny dla swojej kadry nie strzelił aż tylu goli.

