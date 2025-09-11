Dla Rosjan drzwi do poważnego futbolu zamknęły się, gdy Władimir Putin zdecydował w lutym 2022 roku o inwazji na Ukrainę. Cały cywilizowany świat jednoznacznie potępił ten zbrodniczy akt, wymierzając w Rosję liczne sankcje. Te nie ominęły ich także w futbolu. Zarówno rosyjskie kluby jak i reprezentacje straciły możliwość gry w międzynarodowych rozgrywkach.

Kolejny rywal do napompowania rekordu. 146. drużyna rankingu FIFA

Właśnie z tego powodu Rosjanie mogą grać wyłącznie w meczach towarzyskich. Ale i na te trudno im znaleźć chętnych. W przypadku drużyn z Europy Rosja zagrała tylko mecze z Białorusią (wygrała 4:0 i 4:1) oraz rezerwami Serbii, które pokonała 4:0. Zwykle jednak ich rywalami są państwa z Bliskiego Wschodu lub Afryki. Tak będzie również w przyszłym roku. Jak poinformował portal sport.novyny.live, w marcu lub czerwcu kadra Walerija Karpina zagra z Etiopią.

Mowa o reprezentacji, która w rankingu FIFA zajmuje 146. miejsce, a podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej przegrała w kwalifikacjach do mistrzostw świata ze Sierra Leone (0:2) oraz Egiptem (0:2). Tym samym można w ciemno zakładać, że Rosjanie dopiszą do swoich wyników kolejne zwycięstwo.

Ich seria na papierze może robić wrażenie. W końcu ostatnią porażkę ponieśli 11 września 2023 roku, a od tego momentu ich bilans wynosi 11 wygranych i 4 remisy. Jednak czar rosyjskiej potęgi futbolu pryska, gdy przyjrzymy się, z jakimi drużynami "Sborna" odnosiła sukces. Znajdziemy tam takie piłkarskie "potęgi" jak Kuba (wygrana 8:0), Wietnam (3:0), Brunei (11:0), Syria (4:0) czy też Grenada (5:0) i Zambia (5:0).

Mimo pokonywania rywali wątpliwej klasy, rosyjskie media wykorzystują ów świetny bilans, by pokazać, jak mocna jest kadra Rosji, a przedstawiciele tamtejszego futbolu apelują do prezydenta FIFA Gianniego Infantino, iż są gotowi na powrót do międzynarodowych rozgrywek. Ile jest w tym prawdy? Wystarczy napisać, że cztery remisy rosyjska reprezentacja zanotowała z Jordanią (obecnie 64. drużyna rankingu FIFA), Nigerią (44.) Kenią (109.) i Katarem (53.) Z kolei wspomnianą porażkę sprzed dwóch lat zadała jej kadra Egiptu do lat 23.