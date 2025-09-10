Kadrowicz ma nowy klub. Jan Urban może być zadowolony

- Inaczej wyobrażałem sobie tę pracę, patrząc na reprezentację z boku. Myślałem, że będę miał zdecydowanie większy wybór jeżeli chodzi o zawodników. Że będę miał ból głowy, że jeden i drugi gra, więc będziemy się martwić tym kogo wybrać. Ja martwiłem się o to, czy będą grali w klubach. Cieszyłem się z tego, że zmieniają kluby, bo to oznacza, że idą do nowego miejsca gdzie mają szansę na występy - mówił dzisiaj w rozmowie z TVP Sport selekcjoner Jan Urban. Polskich zawodników grających na najwyższym poziomie nie ma zbyt wielu i niestety w ostatnim czasie często mieli oni problemy z grą.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka: Jadę do Tokio po najlepszy wynik w tym sezonie

Łęgowski przypomni się Urbanowi? Znalazł nowy klub

Jeszcze kilka lat temu eksperci i kibice obiecywali sobie dużo więcej po Mateuszu Łęgowskim. Transfer z Pogoni do Salernitany miał być tylko przystankiem dla zawodnika, który we wrześniu 2022 roku debiutował w meczu Ligi Narodów z Holandią (0:2). Tylko że pomocnik we Włoszech się nie przebił. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu do ligi szwajcarskiej, gdzie dużo grał, ale w tym samym czasie Salernitana... spadła z Serie B. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że Łęgowski zaczął sobie szukać nowego klubu.

W środę 10 września turecki Eyuepspor ogłosił, że podpisał kontrakt z Łęgowskim. Pomocnik będzie miał okazję pokazać się na poziomie Super Lig, gdzie - jeżeli dojdzie do odpowiedniej formy - być może znów znajdzie się na radarze selekcjonera reprezentacji Polski.

"Jak tylko tu trafiłem, to spotkałem się z bardzo profesjonalnym i ciepłym przyjęciem. Obiekty treningowe i klub są wspaniałe. Za mną już pierwszy trening i jestem bardzo szczęśliwy. Poznałem już kolegów z zespołu i ciepło mnie przywitali. Nie mogę się doczekać gry dla tego klubu" - powiedział Łęgowski.

Zadowolenia z tego transferu nie ukrywa też wiceprezes Eyuepsporu, który zaznaczył, że Łęgowski ma ogromny potencjał i w przyszłości klub może na nim zarobić dużo pieniędzy.

Eyuepspor zaczął sezon od zdobycia czterech punktów w czterech meczach. Obecnie ten zespół zajmuje miejsce w środku tabeli ligi tureckiej.