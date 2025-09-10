Transferowy niewypał na wylocie z Legii. Wiadomo, gdzie ma trafić

Legia Warszawa ma za sobą trudny okres. Nie dość, że w dramatycznych okolicznościach awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji po pokonaniu Hibernian, to przed przerwą reprezentacyjną poległa na wyjeździe z Cracovią. Gdyby tego było mało, to w drużynie doszło do gigantycznych zmian. W ostatnich tygodniach odeszli: Jan Ziółkowski (AS Roma), Ryoya Morishita (Blackburn Rovers), Maxi Oyedele (RC Strasbourg) czy Marc Gual (Rio Ave). Jak się okazuje, to wcale nie koniec.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Adamek kończy karierę! "Chyba, że mnie żona z domu wypier***"

Gwiazdor Legii na wylocie. Już dzisiaj może zmienić pracodawcę

Poza porażką ostatni mecz z Cracovią był bolesny dla drużyny z jeszcze jednego powodu. Kontuzji doznał jeden z liderów Jean-Pierre Nsame, który może już nie zagrać w tym sezonie. Inny napastnik Migouel Alfarela nie został za to zgłoszony do Ligi Konferencji i w związku z tym zaczął naciskać na odejście. Pojawiły się nawet konkretne oferty z Racingu Santander (Hiszpania) oraz CS Universitatea Craiova (Rumunia).

Dziennikarz "L'Equipe" Loic Tanzi ujawnił za to we wtorek, że Alfarela, który "jest bardzo zły na Legię", ma zostać wypożyczony. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że wróci do Grecji, gdzie był wypożyczony na wiosnę. Tym razem trafi jednak do Arisu Saloniki, który zagwarantuje sobie opcję wykupu za 500 tys. euro. Legia zapewni sobie jednak 15 proc. od kolejnego transferu. "Oczekuje się, że oba kluby sfinalizują umowę dzisiaj" - przekazał.

Choć wielu piłkarzy w lecie odeszło z Legii, to została ona jednak odpowiednio wzmocniona. Do zespołu trafili m.in. Arkadiusz Reca, Damian Szymański, Kamil Piątkowski czy Kacper Urbański. Transfer tego ostatniego to absolutny hit, zwłaszcza, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w ubiegłym roku wyszedł w pierwszym składzie polskiej kadry na Euro 2024 na mecz z Holandią czy wystąpił z Bologna FC na Anfield Road w Lidze Mistrzów.

Legia po pięciu rozegranych meczach jest dopiero na 12. miejscu w lidze z dorobkiem siedmiu pkt. Do liderującej Wisły Płock traci dziewięć punktów, choć ma dwa zaległe mecze. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 14 września z Radomiakiem Radom.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pll! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU