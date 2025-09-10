1:11, a potem takie słowa selekcjonera. W kraju wrze. "Historyczne upokorzenie"

Reprezentacja Mołdawii we wtorek 9 września poniosła najwyższą w swojej historii porażkę - w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 poległa aż 1:11 z Norwegią w Oslo (pięć goli Erlinga Haalanda, cztery Thelo Aasgaarda). Z takiej kompromitacji w zasadzie nie da się wytłumaczyć.

Reprezentacja Mołdawii rozbita w pył przez reprezentację Norwegii. Selekcjoner krótko i dosadnie

Na pewno nie próbował tego robić Siergiej Kleszczenko, selekcjoner Mołdawian. - To dla nas wstyd. Nie mam wiele więcej do powiedzenia - oznajmił dziennikarzom po zakończeniu spotkania (cytat za norweskim dziennikiem "Dagbladet").

Nastroje w Mołdawii są ponure. "Upokorzenie: Reprezentacja Mołdawii traci 11 bramek w Norwegii. Poniosła najdotkliwszą porażkę w swojej historii, przegrywając 1:11" - czytamy w mołdawskim serwisie agora.md.

Wymowne słowa z Mołdawii po porażce 1:11. "Najsłabsza"

"Historyczne upokorzenie dla reprezentacji Mołdawii. Trójkolorowi przegrali z Norwegią 1:11, co było najdotkliwszą porażką od 1991 r. Poprzednie upokorzenie miało również miejsce w kraju nordyckim: 0:8 z Danią" - dodano.

Ta klęska jeszcze bardziej uwypukliła fatalną sytuację mołdawskiej kadry. "Po tej porażce stała się najsłabszą drużyną w eliminacjach. Zero punktów i koszmarny bilans bramkowy: tylko trzy zdobyte i 25 straconych goli" - podsumowano.

Reprezentacja Mołdawii wróci do gry w październiku. Wtedy najpierw zmierzy się towarzysko z Rumunią (9.10), a potem zagra z Estonią (14.10) w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026.

