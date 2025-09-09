11:1 w el. MŚ! To, co zrobił Haaland, jest niewiarygodne. Strzelali aż miło

Choć Norwegia od lat produkuje dobrych piłkarzy, to jej reprezentacja nigdy nie kojarzyła się z wielkimi sukcesami. Z Erlingiem Haalandem w składzie nie załapała się dotychczas na żadną wielką imprezę - czy to mistrzostw Europy, czy świata. Ba, ostatni raz grała w zawodach tej rangi... w 2000 roku. Wówczas norweska kadra miała okazję pokazać się na Euro w Belgii oraz Holandii. Poradziła sobie na tym turnieju przyzwoicie, zajmując trzecie miejsce w mocnej grupie, z Hiszpanią, Jugosławią oraz Słowenią.
Co za występ Haalanda! Strzelał jak natchniony
Wygląda na to, że niemoc Norwegów wkrótce może zostać przełamana. Drużyna prowadzona przez Stale Solbakkena jest na ten moment niepokonana w grupie I eliminacji MŚ. Pewnie pokonywała Włochów (3:0) czy Izrael (4:2). A we wtorek mierzyła się na własnym terenie z Mołdawią. To miał być łatwy mecz Erlinga Haalanda i faktycznie był. Mało którzy kibice spodziewali się jednak aż takiego gradu bramek.
ZOBACZ TEŻ: Haaland miał wypadek. Tak wygląda teraz jego twarz
Norwegowie na prowadzenie wyszli już w 6. minucie. Wówczas autorem bramki był Felix Myhre. A następnie rozpoczęło się już show Erlinga Haalanda. 25-latek w 11. minucie wykorzystał stratę rywali w polu karnym i pokonał bramkarza mocnym uderzeniem po ziemi. Niedługo później wykończył świetną kontrę Norwegów, a w 43. minucie skompletował hattricka. Otrzymał świetne prostopadłe podanie od Martina Odeegarda, minął golkipera Mołdawii i przelobował obrońców, próbujących rozpaczliwie bronić dostępu do bramki.
W pierwszej połowie Haaland miał jeszcze asystę przy trafieniu Odeegarda. A w drugiej popisał się piękną główką (w 52. minucie) oraz mocnym strzałem, na który bramkarz nawet nie zareagował. Tym samym zakończył spotkanie z Mołdawią z pięcioma bramkami na koncie! W międzyczasie bezradnych rywali kąsał też Thelo Aasgaard, który uzbierał cztery gole w zaledwie... 24 minuty. Co ciekawe, znacząco pomógł mu w tym sam Haaland, który pozwolił 23-latkowi z Rangers wykonać rzut karny w 78. minucie.
Mołdawia zdołała zdobyć bramkę honorową, za sprawą samobója Leo Ostigarda, więc mecz zakończył się wynikiem 11:1 dla gospodarzy. To oznacza, że Norwegowie po pięciu meczach w grupie I eliminacji mistrzostw świata mają na koncie komplet 15 punktów.
Norwegia - Mołdawia 11:1 (5:0)
Bramki: Myhre 6', Haaland 11', Haaland 36', Haaland 43', Odeegard 45+1', Haaland 52', Aasgaard 67', Ostigard (sam) 74', Aasgaard 76', Aasgaard 78', Haaland 83', Aasgard 90+1'.
