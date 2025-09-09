Reprezentacja Rosji pozostaje zawieszona na arenie międzynarodowej od marca 2022 roku, a mimo to regularnie rozgrywa sparingi. Znajdują się bowiem chętni na występ przeciwko Sbornej. Na taki krok zdecydował się Katar czy Chile. Mówiło się też, że trwają rozmowy w sprawie ewentualnego meczu towarzyskiego z mistrzami świata, Argentyną. W ostatnich godzinach pojawiły się natomiast wieści o szansie rozegrania spotkania z reprezentacją USA. - Wiem, że w niektórych kręgach, w tym w kierownictwie FIFA, toczą się dyskusje na temat tego, czy nie zorganizować meczu między krajami-gospodarzami mistrzostw świata w 2018 i 2026 roku - informował Siergiej Ławrow.

Swietłana Żurowa mówi o meczu Rosja - USA i drwi z Ukrainy

Teraz do sprawy odniosła się Swietłana Żurowa. Ujawniła, że istnieją spore szanse, że do tego spotkania dojdzie. Tym bardziej że rzekomo w jego sprawie miały rozmawiać nawet najwyżej postawione osoby w Rosji i USA. - Mamy świadomość, że pojawi się mnóstwo negatywnych emocji, a także prób powstrzymania tego wszystkiego. Zasadniczo zorganizowanie takiego meczu jest jak najbardziej realne. Putin i Trump prawdopodobnie rozmawiali na ten temat - mówiła była mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie, a obecnie Deputowana Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, cytowana przez sports.ru.

A na tym nie zakończyła. Wbiła szpilkę Ukrainie, podkreślając, że najpewniej temu krajowi nie spodoba się ewentualne rozegranie meczu, delikatnie mówiąc. - Wyobrażam sobie, jak oburzona będzie Ukraina, jak bardzo będą wściekli. Będą się ślinić ze złości. Jak ta ślina będzie się rozpryskiwać... - ironizowała. O tym, czy faktycznie dojdzie do sparingu Rosji z USA, przekonamy się w kolejnych tygodniach.

Napięty grafik reprezentacji Rosji

Sborna nie może narzekać na nudę. W najbliższym czasie ma zaplanowane aż cztery spotkania. W październiku zmierzy się z Iranem i Boliwią. Z kolei w listopadzie czekają ją starcia z Peru i Chile. Te drużyny najwidoczniej nie zważają na wojnę toczącą się w Ukrainie i decydują się na rywalizację z zespołem z państwa agresora.

