Suarez przekroczył granicę. Dziewięć meczów zawieszenia

Luis Suarez nie raz swoim boiskowym zachowaniem wywoływał skandale. Najbardziej w pamięci kibiców pozostały sytuacje, kiedy to w trakcie meczu ugryzł swoich rywali - Branislava Ivanovicia i Giorgio Chielliniego. Na początku września po raz kolejny przekroczył wszelkie granice. Zaraz po porażce 0:3 w finale Leagues Cup z Seattle Sounders splunął w twarz jednego z członków sztabu rywali - Gene Ramirezowi.

Sześć meczów zawieszenia nie wystarczyło. MLS zwiększyło karę dla Suareza

W tej sytuacji kara była nieunikniona. Niedługo później Komisja Dyscyplinarna rozgrywek poinformowała, że napastnik Interu Miami został zawieszony na sześć meczów przyszłorocznej edycji turnieju. Sankcja nie dotyczyła jednak występów w Major League Soccer, dlatego mogła w ogóle nie zostać wyegzekwowana. Wszystko dlatego, że Suarezowi wraz z końcem roku kalendarzowego wygasa kontrakt i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony o kolejny sezon. Władze ligi zastrzegły sobie za to prawo do nałożenia dodatkowej kary. I rzeczywiście z niego skorzystały.

Jak poinformował "New York Times", Suarez poza sześcioma meczami z Leagues Cup opuści także trzy najbliższe w MLS. Oznacza to, że nie zobaczymy go 14 września przeciwko Charlotte FC, 17 września przeciwko Seattle Sounders i 20 września w starciu z D.C. United. Urugwajczyk na boisku będzie mógł wrócić dopiero 25 września, kiedy to jego Inter Miami zmierzy się na wyjeździe z New York City.

Nie tylko Suarez. MLS zdecydowało ws. piłkarzy Interu Miami

Poza Suarezem za finał Leagues Cup ukarany został także inny były zawodnik FC Barcelony - Sergio Busquets. Hiszpan dostał dwa mecze zawieszenia za to, że uderzył zawodnika Seattle Obeda Vargasa. W bójce brał udział także rezerwowy Interu Tomas Aviles, którego zawieszono na trzy mecze w tych rozgrywkach. Władze MLS były dla nich bardziej łaskawe niż dla Suareza i nie zdecydowały się na żadne dodatkowe kary.

W tabeli Konferencji Wschodniej MLS Inter Miami zajmuje obecnie szóste miejsce z dorobkiem 46 punktów. Pozycja ta pozwala ekipie na występ w play-offach. Liderem jest Philadelphia Union, która ma 11 punktów więcej. Ekipa z Miami rozegrała jednak cztery mecze mniej.

