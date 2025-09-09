Scaloni ogłasza ws. Messiego na mistrzostwach świata!

Lionel Messi w zeszły piątek rozegrał najprawdopodobniej ostatni mecz w kadrze na argentyńskiej ziemi. Jego drużyna pokonała 3:0 Wenezuelę, a on sam strzelił dwa gole. Piłkarz przygotowuje się do zakończenia kariery w reprezentacji, dlatego argentyńskie media opisywały ten występ w pożegnalnym tonie. Wydawało się jednak, że Messi rozstanie się z kadrą po mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. Tymczasem jego udział w tej imprezie nagle stanął pod znakiem zapytania.

Czy Messi zagra na MŚ 2026? Trener Argentyny odpowiedział: "Nie sądzę, żeby..."

Wszystko przez zaskakująco wypowiedź Messiego zaraz po spotkaniu. - Nie podjąłem jeszcze decyzji w tej sprawie - powiedział na temat występu na mistrzostwach świata. - Biorąc pod uwagę mój wiek, logiczne jest jednak, że nie wystąpię na kolejnym mundialu. Ale będę obserwował moją formę dzień po dniu, mecz po meczu - stwierdził.

Jego słowa odbiły się w Argentynie szerokim echem. Od razu wśród kibiców pojawiły się obawy, że ich największa gwiazda nie pomoże w próbie obrony tytułu z Kataru. Dlatego też podczas ostatniej konferencji prasowej z udziałem trenera Argentyńczyków Lionela Scaloniego, padło pytanie, jakie są szanse, że Messi jednak zagra. - Nie sądzę, żeby dziś było słuszne określanie, na ile procent tak się stanie, bo szczerze mówiąc, nie wiem - uciął Scaloni, cytowany przez Goal.com.

Co dalej z grą Messiego w kadrze? "Musimy dać mu spokój"

Po chwili wyjaśnił, jak z jego perspektywy wygląda sytuacja. - Wiele rzeczy może się wydarzyć. Mamy już podstawową grupę zawodników. Wszyscy to wiedzą. Potem, kiedy dowiemy się, ilu graczy możemy zabrać, podejmiemy decyzje. Co do Leo, nie rozmawiałem z nim na ten temat. Wiem tylko, co powiedział publicznie i nie będzie się spieszył z tą decyzją. Musimy dać mu spokój - zaapelował.

Odpowiedzi na pytanie, czy Messi zagra na mistrzostwach świata, zatem wciąż nie dostaliśmy. Pewne jest natomiast to, że nie zobaczymy go w ostatnim meczu Argentyny w trwających eliminacjach. Jego drużyna w nocy z wtorku na środę o godz. 1:00 polskiego czasu zmierzy się na wyjeździe z Ekwadorem. Messi natomiast już opuścił zgrupowanie, by lepiej przygotować się do drugiej części sezonu w MLS.

