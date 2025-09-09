Hiszpanie nie mają złudzeń. Pajor z rekordem. "W całej historii Barcelony"

Zacząć sezon od zwycięstwa 8:0, a potem jeszcze dorzucić 8:1? Cóż, trudno wyobrazić sobie lepszy start niż ten w wykonaniu kobiecej Barcelony. Kolejno Alhama i Athletic Bilbao zostały doszczętnie zmiażdżone przez obrończynie tytułu. Co prawda w przypadku Katalonek pogromy nie są rzadkością, ale bilans bramkowy 16:1 po dwóch meczach robi jednak wielkie wrażenie. Rzecz jasna takie strzelanie nie mogło się obyć bez znaczącego udziału Ewy Pajor.

Pajor utworzyła zabójczy duet z koleżanką. Rozniosły rywalki w drobny mak

Polka w tych dwóch spotkaniach strzeliła trzy gole, a przy kolejnych dwóch asystowała. Dzięki temu ekspresowo objęła prowadzenie w klasyfikacji strzelczyń, choć obecnie dzieli pierwsze miejsce z koleżankami z zespołu Aitaną Bonmati i Claudią Piną. Nie zmienia to faktu, że w Hiszpanii ponownie są nią zachwyceni. Dziennik "Sport" podkreśla przede wszystkim zabójczy duet, który stworzyła z Kiką Nazareth. Portugalka asystowała przy obu trafieniach Polki w starciu z Bilbao.

- Kika miała problemy zdrowotne w poprzednim sezonie, przez co nie mogła w pełni rozwinąć skrzydeł. Jednak teraz znalazła w Ewie Pajor nową partnerkę do tańca. Przeciwko Athletikowi ta dwójka rozumiała się perfekcyjnie i stworzyła zabójczy duet. Defensywa rywalek nie miała pojęcia, jak je zatrzymać. W 23. minucie polska "kilerka" skorzystała z doskonałego podania od koleżanki. Nie inaczej było 20. minut później, gdy podobna akcja dała Barcelonie czwartego gola w meczu - czytamy.

Polka pobije rekord nad rekordy?

Zdaniem "Sport" jeśli Pajor podtrzyma strzelecką formę, to poważnie zagrożony będzie prawie dziesięcioletni rekord, którego nie zdołała pobić w zeszłym sezonie. - W swoim pierwszym sezonie w Barcelonie Pajor strzeliła 43 gole we wszystkich rozgrywkach. Był to najwyższy w historii klubu wynik, osiągnięty przez debiutantkę. Teraz wygląda na to, że zabójczo skuteczna Polka znów tu jest. Został jej jeszcze jeden rekord, a dokładnie najwięcej goli w jednym sezonie w całej historii kobiecej Barcelony. Należy on do Jennifer Hermoso, która w rozgrywkach 2016/17 zdobyła łącznie aż 47 goli. Wygląda na to, że Pajor ma wszystko, by go pobić - podsumowuje autorka tekstu Atenea Garcia Martinez.

