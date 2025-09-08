Zinedine Zidane podjął decyzję! Na stole oferta od giganta

Fenerbahce Stambuł gorączkowo szuka nowego szkoleniowca. Wcześniej drużynę prowadził Jose Mourinho. Słynny Portugalczyk nie spełnił jednak oczekiwań zarządu. W poprzednim sezonie nie przywrócił drużyny na szczyt ligi tureckiej, a w dodatku już w obecnej kampanii nie uzyskał z nią awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. W dodatku zespół nie prezentował ofensywnego stylu gry, jakiego oczekiwał prezes Ali Koc.

Zidane za Mourinho? Znamy odpowiedź

Niewielu przewidywało jednak, że 62-latek straci pracę pod sierpnia. Jak widać, cierpliwość działaczy się wyczerpała. Ci od razu ruszyli na poszukiwania nowego trenera. Ta misja nadal nie zakończyła się powodzeniem. Warto zaznaczyć, że Koc zamierza ściągnąć zagranicznego szkoleniowca.

Na jego liście z numerem 1 widniał Zinedine Zidane. Jak podkreślała turecka gazeta "Sabah", Turcy nawiązali nawet kontakt z byłym trenerem Realu Madryt, odbywając też wstępne rozmowy na temat potencjalnej współpracy. Gdyby Francuz trafił do "Żółtych Kanarków", moglibyśmy mówić o sensacji. Już teraz wiemy, że tak się nie stanie.

Oto priorytet Zidane'a

Legendarny piłkarz sprawdził się także w roli trenera, ale już od czterech lat nie prowadził żadnego zespołu. Wówczas zakończyła się jego druga kadencja w Realu Madryt.

"Mundo Deportivo" poinformowało, że Zidane chciałby podjąć większe wyzwanie. Wyczekuje na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Jest zainteresowany występem swojej drużyny narodowej. Sygnalizuje jednocześnie, że jest gotów zostać selekcjonerem reprezentacji Francji.

Już jakiś czas temu mówiło się, że po pracy w Realu Madryt, gdzie Zidane wywalczył 11 trofeów, jego największym marzeniem jest poprowadzenie Trójkolorowych. Teraz to się sprawdza.

