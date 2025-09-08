A jednak! To tam będzie grał Puchacz. Wybrał egzotyczny kierunek

Gdyby zebrać do kupy wszystkie kluby, z którymi tego lata łączony był Tymoteusz Puchacz, to spokojnie dałoby się z tego złożyć ligę. Od początku transferowego okienka nikt nie miał wątpliwości, że nie ma on przyszłości w Holstein Kiel. Po niezbyt udanym, zakończonym spadkiem z Championship wypożyczeniu do Plymouth Argyle, Polak był skreślony w zespole z 2. Bundesligi. Przez ostatnie miesiące mówiło się o zainteresowaniu wielu klubów. Slovan Bratysława, Lech Poznań, Łudogorec Razgrad. Chętnych ponoć nie brakowało, tylko jakoś tak konkretów było brak.

Puchacz zmiennym jest. Kolejny zwrot akcji!

W pewnym momencie zdawało się, że Puchacz wróci do FC Kaiserslautern, w którym radził sobie najlepiej ze wszystkich klubów podczas zagranicznej kariery. Niemcy się jednak wycofali. W ostatnich dniach z kolei pojawiły się doniesienia, iż ostatecznie reprezentant Polski zagra w GKS-ie Katowice. Transfer wydawał się nieunikniony. Jednak ponownie w przypadku Puchacza wszystko wywróciło się na ostatniej prostej. Jak się okazuje, tym razem z powodu wkroczenia do gry kolejnej drużyny. Dość niespodziewanej.

Nie Niemcy, nie Polska, a... Azerbejdżan

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, 26-latek postanowił kontynuować karierę w Azerbejdżanie. Puchacz postawił na transfer do tamtejszego Sabah Baku i w tym celu poleciał już samolotem do stolicy kraju. Jeśli nic się nie zmieni, a w przypadku tego piłkarza nigdy nie można być niczego pewnym, dopóki transfer nie zostanie ogłoszony, Puchacz zasili ten właśnie klub.

Sabah Baku to piąty zespół poprzedniego sezonu ligi azerskiej. Wywalczyli sobie też przepustkę do europejskich pucharów, wygrywając Puchar Azerbejdżanu. Zakończyli jednak międzynarodowe granie w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji, wyeliminowani przez Lewskiego Sofia z Bułgarii (0:1, 0:2). Puchacz spotka w tym zespole Akima Zedadkę, który wiosnę sezonu 2024/25 spędził w Piaście Gliwice. Stanie się jednocześnie trzecim Polakiem występującym aktualnie w Azerbejdżanie. Mateusz Kochalski broni bramki Karabachu Agdam, a inny golkiper Kacper Rosa zasilił w połowie sierpnia Kapaz PFK.

