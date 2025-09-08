Najpierw kompromitacja, a potem dymisja. Selekcjoner ma dość. "To moja wina"

"Niespełna osiem miesięcy Fernando Santos był selekcjonerem reprezentacji Polski, którą poprowadził w zaledwie 6 meczach. Jeszcze krócej potrwała jego przygoda z kolejnym pracodawcą - Besiktasem, skąd musiał odejść po zaledwie trzech miesiącach. W poniedziałek portugalski trener stracił kolejną pracę. Oficjalnie rozstał się z reprezentacją Azerbejdżanu" - pisał Błażej Winter ze Sport.pl. Portugalczyk stracił posadę po kompromitacji z Islandią (0:5). Zresztą cała jego kadencja w tej kadrze była kompromitacją. Dość powiedzieć, że przegrał aż siedem meczów, dwa zremisował i nie wygrał ani jednego. Ale okazuje się, że nie jest to jedyny selekcjoner, który żegna się z reprezentacją w trakcie eliminacji do mistrzostw świata 2026.
Na rozstanie zdecydował się również Ali Alijew, pierwszy trener Kazachstanu. Jego kadra także poniosła druzgocącą porażkę, a właściwie dwie porażki w ostatnich dniach. Najpierw uległa 0:1 Walii, a w niedzielny wieczór aż 0:6 Belgii. Wiadomo było, że drużyna Alijewa nie będzie faworytem w starciu z piłkarzami Rudiego Garcii, ale jednak nie spodziewano się porażki w takich rozmiarach.
To też popchnęło kazachskiego trenera do radykalnej decyzji. - Witam wszystkich. Chcę zakomunikować krótko: biorę odpowiedzialność za wszystko, co się wydarzyło, czyli za tę porażkę. To moja wina. Żaden z zawodników na to nie zasłużył. Biorę wszystko na siebie - mówił. - Po przyjeździe do Kazachstanu natychmiast napiszę list rezygnacyjny do kierownictwa KFF [Kazachskiej Federacji Piłkarskiej, przyp. red.] - zapowiedział na konferencji prasowej po meczu z Belgią, cytowany przez sport.ua. Po tych słowach pośpiesznie opuścił salę.
Alijew przejął kadrę Kazachstanu w styczniu 2025. Najpierw był tymczasowym trenerem, a w kwietniu przejął stanowisko oficjalnie. Poprowadził drużynę w dziewięciu spotkaniach, ale tylko dwa razy udało mu się wygrać - pokonał Curacao i Liechtenstein, oba zespoły wynikiem 2:0. Raz zremisował, a sześć razy poniósł porażkę. Za jego kadencji kadra straciła łącznie 18 goli, a zdobyła siedem. Przed Alijewem Kazachstan trenował znany w Polsce Stanisław Czerczesow, który zaliczył jeszcze gorszą przygodę od następcy, bo poniósł aż pięć porażek, tylko raz remisując.
Kolejny mecz Kazachstan rozegra w październiku. Federacja ma więc mało czasu na znalezienie nowego selekcjonera. Na następnym zgrupowaniu drużyna zmierzy się z Liechtensteinem i Macedonią Północną. Na koniec eliminacji do MŚ zagra natomiast z Belgią - ten mecz w listopadzie. Obecnie Kazachstan zajmuje dopiero czwartą lokatę w grupie J z dorobkiem trzech punktów po pięciu spotkaniach i ma nikłe szanse na awans na mundial.
