To była 94. minuta! Absolutne szaleństwo i jadą na mundial

Przed eliminacjami do mistrzostw świata 2026 w afrykańskiej strefie dokonano potężnej zmiany przy wyłanianiu uczestników mundialu. Zamiast trzech etapów kwalifikacji zaplanowano tylko jeden - z podziałem na dziewięć grup, których zwycięzcy otrzymają przepustki na najważniejszy piłkarski turniej. Cztery najlepsze ekipy z drugich miejsc zagrają w turnieju barażowym CAF w listopadzie 2025 roku. Triumfatorzy wezmą udział w play-offach FIFA w marcu przyszłego roku, gdzie powalczą o ewentualne 10. miejsce dla Afryki na mundialu. O występ na tej imprezie nie musi się już martwić Tunezja.
Po siedmiu kolejkach reprezentacja Tunezji miała w dorobku 19 punktów w grupie H. Przewaga w tabeli nad drugą Namibią była na tyle duża, że Tunezyjczycy mogli już w poniedziałek zapewnić sobie awans na mistrzostwa świata.
Potrzebne do tego było zwycięstwo wyjazdowe nad Gwineą Równikową. Tymczasem mecz nie obfitował w wiele emocji. Goście mieli problem ze stworzeniem sobie sytuacji bramkowych. W końcówce przeprowadzili jednak kontrę, która dała im upragnionego gola.
W czwartej minucie doliczonego czasu gry piłkę do pustej siatki wbił Mohamed Ben Romdhane, piłkarz na co dzień występujący w Al Ahly. Po zdobyciu bramki rozpoczął się szał radości, a pomocnik zdjął koszulkę. Otrzymał oczywiście za to żółtą kartkę, ale nie zamierzał o tym myśleć. Liczył się awans na mundial.
Po zwycięstwie nad Gwineą Równikową "Orły Kartaginy" powiększyły swój dorobek do 22 punktów. Na ten moment mają 7 zwycięstw i 1 remis. Namibia, która rozegrała mecz mniej, ma 10 "oczek" straty.
Co istotne, Tunezyjczycy podczas eliminacji do mundialu nie stracili jeszcze ani jednej bramki! Awans na mistrzostwa świata jest w pełni zasłużony. Na tej imprezie Tunezja zagra trzeci raz z rzędu.
