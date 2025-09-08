Absurdalny przekręt w Portugalii. PIłkarz zaniżył swój wiek o 6 lat!

Tego typu historie nie są niczym nowym w piłce nożnej. Mają miejsce nawet dzisiaj, kiedy podrobienie dokumentów i oszukanie wszelkiego rodzaju systemów wydają się wręcz niemożliwe. Od dłuższego czasu kontrowersje wzbudza chociażby kwestia wieku Youssoufy Moukoko, który miał urodzić się w 2000, a nie 2004 roku, jak przez lata twierdzono. Teraz podobna burza wybuchła w Portugalii, choć mówimy o piłkarzu nieco mniejszego kalibru niż niegdyś wielka nadzieja Borussii Dortmund.

Skandal w portugalskiej piłce? Chodzi o "przebite blachy"

Alamara Djabi do Benfiki trafił w 2019 roku, kiedy według dokumentów miał 12 lat. Dwa lata później uzyskał portugalskie obywatelstwo. Przedzierał się przez większość młodzieżowych szczebli w klubie, takich jak U-15, U-17 czy U-19. Debiutu w seniorskiej drużynie nigdy się nie doczekał, ale był na tyle cenionym talentem, że przed sezonem 2023/2024 wzbudził zainteresowanie FC Midtjylland, wielokrotnego mistrza Danii. To tam rozwijał karierę, aż niedawno wrócił do Portugalii - drugoligowego CD Mafra.

Bardzo jednak możliwe, że przygoda z piłką Djabiego lada moment dobiegnie końca. Jak informuje "Publico": historia środkowego pomocnika to jedno wielkie oszustwo. Śledztwo portugalskiego medium wykazało, że pochodzący z Gwinei Bissau sportowiec nazywa się Alamara Viriato i jest dzieckiem Sumby Viriato oraz Sábado Manueli Intchali. Urodził się 28 września 2000 roku. Kiedy chociażby na "Transfermarkt" do dzisiaj możemy przeczytać, że to piłkarz z rocznika 2006.

Podrobione dokumenty ma mieć również jego ojciec, który też "przyjął" nazwisko Djabi. Co więcej - sprawa byłego zawodnika Benfiki to według "Publico" wierzchołek góry lodowej. Portugalczycy mieli dotrzeć do "olbrzymiej bazy oraz wielu źródeł informacji", które potwierdzają, że takich przypadków jak Alamara Djabi, czy też Alamara Viriato, jest więcej.

