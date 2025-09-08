To było ostatnie takie zgrupowanie kadry. FIFA ogłosiła zmiany

Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do tego, że na jesień mamy trzy przerwy reprezentacyjne. Mają one miejsce kolejno we Wrześniu, w październiku i listopadzie. Tak również sytuacja wygląda w tym roku. W każdym z tych miesięcy drużyny narodowe mogą rozegrać po dwa spotkania. Teraz już wiemy, że FIFA postanowiła wprowadzić urozmaicenie w terminarzu. To koniec kalendarza, jaki znaliśmy.

Najważniejsza zmiana FIFA. Jedna duża przerwa

Od przyszłego roku, zamiast trzech jesiennych okienek, będą dwie przerwy na mecze drużyn narodowych. W nowym kalendarzu FIFA łączy wrzesień i październik w jedno wydłużone okno, w którym reprezentacje będą mogły rozegrać do czterech meczów. W 2026 roku przerwa na spotkania międzynarodowe we wskazanym okresie będzie trwać 16 dni (od 21 września do 6 października).

W przypadku listopadowego terminu do żadnych zmian nie dojdzie i tam zespoły narodowe mogą rozegrać maksymalnie dwa mecze. Warto też dodać, że jesienny terminarz rozgrywek europejskich w 2026 roku obejmie mecze fazy grupowej Ligi Narodów.

W ogólnym rozrachunku widzimy, że FIFA zmniejszyła liczbę przerw reprezentacyjnych z pięciu do czterech z wyłączeniem specjalnych okienek na mistrzostwa świata i finały turniejów kontynentalnych. Niezmienione będą terminy marcowe i czerwcowe, które dotychczas były przeznaczone na spotkania międzypaństwowe.

Wymuszona zmiana terminarza

Z pewnością najnowsze informacje o postawie FIFA wobec meczów drużyn narodowych wzbudzają zainteresowanie osób odpowiedzialnych za terminarze we wszystkich ligach świata.

16-dniowa przerwa reprezentacyjna na przełomie września i października sprawia, że rewolucji musi ulec kalendarz każdej ligi, a do tego dochodzą również europejskie puchary.

