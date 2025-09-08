Paweł Dawidowicz przed letnim okienkiem transferowym dawał do zrozumienia, że nie chce już być dłużej piłkarzem Hellasu Werona. Środkowy obrońca odrzucił możliwość przedłużenia kontraktu i rozglądał się za nowym klubem. Wydawało się, że zostanie w Europie, ale ostatecznie zdecydował się na przejście do Al-Hazem, beniaminka Saudi Pro league. Wyjazd do Arabii Saudyjskiej był dużą niespodzianką.

Dawidowicz znowu bez klubu. Nie do wiary

Nie jest tajemnicą, że w Arabii Saudyjskiej piłkarze są sowicie wynagradzani. 30-latek miał zarabiać w nowym zespole 1,3 mln euro za rok. Najpewniej otrzymał też bonus za podpisanie umowy. Do wiadomości publicznej podano, że 1 sierpnia Polak rozpoczął treningi w Al-Hazem.

Co ciekawe, oficjalnie transferu nie ogłoszono. Jednak według Łukasza Gikiewicza Dawidowicz podpisał kontrakt, lecz szybko został on rozwiązany.

- Paweł Dawidowicz kilka dni temu rozwiązał kontrakt z klubem z Arabii Saudyjskiej. Był tam miesiąc - przekazał w rozmowie z Weszło Łukasz Gikiewicz.

Szykuje się rychły powrót do Włoch?

W przeszłości Dawidowicz często był kontuzjowany, a w ostatnim sezonie dał po sobie poznać, że bywa na boisku bardzo nerwowy. Wydawało się, że oferta z Arabii Saudyjskiej jest dla niego idealna pod kątem finansowym. Teraz jednak nie można wykluczyć... powrotu do Włoch.

"Il Secolo XIX" poinformował, że sytuację polskiego piłkarza monitoruje Sampdoria. To ekipa z Serie B, która zamyka ligową tabelę po dwóch kolejkach z zerowym dorobkiem punktowym.

30-latek zna Italię bardzo dobrze. Poza występami w Hellasie Werona (2018-2025) grał również w Palermo (sezon 2017/18).

