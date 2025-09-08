Piłkarz giganta zawieszony za doping! Nie zagra w Lidze Mistrzów

Sprawa zawieszenia dotyczy wydarzeń jeszcze z poprzedniego sezonu. Na początku czerwca UEFA tymczasowo zawiesiła Yeraya Alvareza, 30-letniego obrońcę Athletiku Bilbao. Prowadziła przeciwko niemu dochodzenie, które już się zakończyło. O wynikach śledztwa poinformował klub w specjalnym komunikacie.

Gracz Bilbao zawieszony przez UEFA

Po pierwszym półfinale Ligi Europy między Athletikiem Bilbao a Manchesterem United (0:3) Yeray Alvarez przeszedł badania dopingowe, które wykazały w jego organizmie obecność substancji zakazanych. 2 czerwca UEFA zdecydowała się zawiesić stopera na czas trwania dochodzenia. Nie mógł grać, ani trenować w klubie.

Śledztwo potrwało prawie trzy miesiące. Zapadł już wyrok ws. Alvareza. Zgodnie z komunikatem wydanym przez Bilbao został on zawieszony przez UEFA na dziesięć miesięcy, ale w ramach kary wliczono już okres tymczasowego zawieszenia. Będzie mógł wrócić do gry 2 kwietnia, a do treningów 2 lutego.

W organizmie piłkarza wykryto znaczne ilości kanrenonu. To substancja moczopędna, używana w celu usunięcia nadmiaru wody i soli z organizmu. Stwierdzono, że Alvarez nie zażył celowo substancji, ale uznano go winnym nieumyślnego naruszenia przepisów antydopingowych.

Substancja dostała się do jego organizmu przez niewłaściwe stosowanie leku na wypadanie włosów. Należał on do jego partnerki, ale Alvarez stosuje go też od czasu wygrania walki z rakiem jądra. Był operowany, przeszedł też chemioterapię w latach 2016-2018.

Athletic zapowiedział, że odbędzie się konferencja prasowa, na której Alvarez złoży wszelkie wyjaśnienia przed mediami.

Dla Bilbao to ma być wyjątkowy sezon, bo wraca do Ligi Mistrzów po 27 latach. W pierwszej kolejce fazy zasadniczej zagra we wtorek 16 września u siebie w Arsenalem.

