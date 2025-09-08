Kolejny kraj okryje się hańbą? Oni mogą zagrać z Rosją

Od inwazji na Ukrainę zimą 2022 r. Rosja pozostaje zawieszona w strukturach FIFA i UEFA, jeżeli chodzi o rozgrywki międzynarodowe, licząc kluby oraz reprezentacje. W związku z tym Rosjanom zostało granie meczów towarzyskich. We wrześniu br. Rosja zremisowała bezbramkowo z Jordanią i pokonała 4:1 Katar. W tym roku Rosję czekają jeszcze mecze z Iranem (10.10), Boliwią (14.10), Peru (12.11) i Chile (15.11). Czy kolejny kraj się zhańbi i zdecyduje się na rozegranie sparingu z Rosją? Okazuje się, że jest taka możliwość.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma nowego bohatera! Kapitalny, znakomity

Rosja zagra sparing ze Stanami Zjednoczonymi? Ławrow ujawnia

Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ogłosił podczas spotkania ze studentami Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, że Rosja może zagrać mecz towarzyski ze Stanami Zjednoczonymi, a więc z jednym z gospodarzy przyszłorocznego mundialu.

- Wiem, że w niektórych kręgach, w tym w kierownictwie FIFA, toczą się dyskusje na temat tego, czy nie zorganizować meczu między krajami-gospodarzami mistrzostw świata w 2018 i 2026 roku. Wcześniej mieliśmy tradycję wspólnych wyjazdów hokejowych. I jest duże zainteresowanie - przekazał Ławrow.

Do tej pory odbyło się pięć meczów towarzyskich między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Dwa z nich kończyły się zwycięstwami Rosjan, a trzy - remisami. Ostatni oficjalny mecz odbył się 14 listopada 2012 r. Wtedy spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Po stronie Rosji gole strzelali Fiodor Smołow i Roman Szirokow, a po stronie USA - Michael Bradley i Mix Diskerud.

Wcześniej Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy rosyjskiego rządu przekazał dziennikarzom, że jest taka możliwość, iż Władimir Putin pojawi się w Stanach Zjednoczonych przy okazji mistrzostw świata w 2026 r. - Putin może przyjechać, a może nie przyjechać, w zależności od tego, co się wydarzy. Mógłbym go zaprosić - przekazał Donald Trump, prezydent USA.

Zobacz też: Zieliński ogłosił Włochom swoją decyzję. W tym klubie chce grać

Rosjanie mają dość selekcjonera. "Jego postępy są bardzo wątpliwe"

Ostatnio rosyjskie media były bardzo krytyczne wobec Walerija Karpina, selekcjonera tamtejszej kadry, któremu zarzuca się brak postępów.

"Od dawna mówi się, że Karpin to idealny selekcjoner, a jego postępy są bardzo wątpliwe. Te same absurdalne błędy, brak wyraźnego kręgosłupa i trudno określić, kto jest liderem tej drużyny. Nie ma pojęcia, na czym dokładnie polega praca trenera. Nawet w takich warunkach kadra wciąż potrzebuje jasnego kursu. Karpin nadal bardziej ufa zawodnikom, których zna" - czytamy w serwisie football24.ru.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU