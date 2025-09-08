"Wyciekł" list Nawrockiego. "Zdaję sobie sprawę"

Reprezentacja Polski zdała egzamin w drugim meczu pod wodzą nowego selekcjonera - Jana Urbana. Biało-Czerwoni pewnie pokonali Finlandię 3:1 (2:0). Gole dla Polaków zdobyli Matty Cash (27. minuta), Robert Lewandowski (45.+2.) oraz Jakub Kamiński (54.). Jednym z gości specjalnych na meczu rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie był prezydent Polski - Karol Nawrocki. Po meczu pojawił się on w szatni kadry. - Pogratulował i powiedział, że trzyma kciuki, żebyśmy awansowali na mistrzostwa świata - potem zdradził Jakub Kamiński, skrzydłowy reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie ma żadnych wątpliwości! Ale słowa o Janie Bednarku

Karol Nawrocki napisał list do polskiego klubu

Karol Nawrocki po niedzielnym meczu Polska - Finlandia napisał list skierowany do całej społeczności związanej z klubem Resovia. Okazja była wyjątkowa, bo 120-lecie istnienia rzeszowskiego klubu. Jego treść trafiła do mediów społecznościowych.

"120. rocznica Resovii to wyjątkowa i historyczna chwila dla całej klubowej społeczności. Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystą galę. Gratuluję wspaniałego jubileuszu! Słowa uznania kieruję do obecnych i dawnych działaczy, trenerów, zawodników i kibiców klubu. Polskie środowisko piłkarskie i, szerzej, sportowe od zawsze jest mi bliskie i dobrze znane. Wiem, jak istotną częścią życia staje się zaangażowanie w działalność ukochanej drużyny i we wspieranie jej. Rozumiem pasję i emocje towarzyszące każdej wizycie na stadionie. Dlatego zdaję sobie sprawę, co Państwo dziś czują i jak wielkie znaczenie ma ten szczególny jubileusz. Z radością łączę się ze społecznością Resovii w przeżywaniu tego doniosłego wydarzenia" - czytamy w liście podpisanym przez prezydenta Nawrockiego.

Zobacz także: Hiszpanie reagują po tym, co zrobił Lewandowski

Cały list prezydenta Nawrockiego można zobaczyć w linku poniżej.

Resovia po siedmiu kolejkach II ligi zajmuje siódme miejsce w tabeli. Rzeszowianie po sezonie 2023/2024 spadli z I ligi.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU