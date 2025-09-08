Niewiarygodne, kto jest przed Polską w rankingu FIFA

Remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i wygrana z Finlandią w Chorzowie (3:1) dają dość dużą zaliczkę Polsce do rankingu FIFA. Dorobek punktowy będzie pokaźniejszy, ale awans w rankingu, przynajmniej teraz, jest niewielki.
Po wrześniowych meczach eliminacyjnych Polska będzie miała w rankingu FIFA 1517.30 pkt. Za remis i zwycięstwo dopisała sobie do konta prawie 15 punktów rankingowych. To może cieszyć, ale jeśli spojrzymy na miejsce Polski w rankingu, to aż tak dobrze nie jest.
W rankingu FIFA na żywo Polska zajmuje obecnie 36. miejsce. Względem notowania z lipca zanotowała awans o jedną pozycję, wyprzedziła Algierię. Ale Algierczycy grają w poniedziałek mecz eliminacji mistrzostw świata z Gwineą i mogą poprawić swoją sytuację. Tak samo Grecy, którzy w tej chwili są tuż za Polską - grają dzisiaj z Danią.
Jednak najbardziej szokuje to, kto zajmuje miejsce bezpośrednio przed Polską. 35. pozycję w rankingu utrzymuje Rosja, która we wrześniu rozegrała dwa sparingi - z Jordanią (0:0) i Katarem (4:1). Dopisała sobie do rankingowego konta jedynie 3.17 pkt. Mecz towarzyski ma mniejszą wartość niż mecz eliminacyjny. To i tak wystarczyło, by utrzymać się przed Biało-Czerwonymi z łącznym wynikiem 1521.71 pkt. A przecież należy pamiętać, że od 2022 roku Rosjanie nie rozgrywają meczów o punkty, z uwagi na zbrojny atak na Ukrainę. Grają wyłącznie towarzysko, zwykle ze znacznie słabszymi drużynami.
Liderem rankingu FIFA wciąż jest Argentyna, która w nocy z wtorku na środę zakończy eliminacje do mistrzostw świata wyjazdowym meczem z Ekwadorem. Podium uzupełniają Hiszpania i Francja. Faworyt naszej grupy, Holandia, straciła cztery punkty w rankingu, ale utrzymuje siódmą pozycję.
Ranking FIFA - sytuacja po niedzielnych meczach:
Oficjalny ranking FIFA, który w pełni uwzględni ostatnie wyniki, zostanie opublikowany 18 września.
