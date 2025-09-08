Niewiarygodne, kto jest przed Polską w rankingu FIFA

Remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i wygrana z Finlandią w Chorzowie (3:1) dają dość dużą zaliczkę Polsce do rankingu FIFA. Dorobek punktowy będzie pokaźniejszy, ale awans w rankingu, przynajmniej teraz, jest niewielki.

Tak wygląda ranking FIFA. Rosja wyprzedza Polskę

Po wrześniowych meczach eliminacyjnych Polska będzie miała w rankingu FIFA 1517.30 pkt. Za remis i zwycięstwo dopisała sobie do konta prawie 15 punktów rankingowych. To może cieszyć, ale jeśli spojrzymy na miejsce Polski w rankingu, to aż tak dobrze nie jest.

W rankingu FIFA na żywo Polska zajmuje obecnie 36. miejsce. Względem notowania z lipca zanotowała awans o jedną pozycję, wyprzedziła Algierię. Ale Algierczycy grają w poniedziałek mecz eliminacji mistrzostw świata z Gwineą i mogą poprawić swoją sytuację. Tak samo Grecy, którzy w tej chwili są tuż za Polską - grają dzisiaj z Danią.

Jednak najbardziej szokuje to, kto zajmuje miejsce bezpośrednio przed Polską. 35. pozycję w rankingu utrzymuje Rosja, która we wrześniu rozegrała dwa sparingi - z Jordanią (0:0) i Katarem (4:1). Dopisała sobie do rankingowego konta jedynie 3.17 pkt. Mecz towarzyski ma mniejszą wartość niż mecz eliminacyjny. To i tak wystarczyło, by utrzymać się przed Biało-Czerwonymi z łącznym wynikiem 1521.71 pkt. A przecież należy pamiętać, że od 2022 roku Rosjanie nie rozgrywają meczów o punkty, z uwagi na zbrojny atak na Ukrainę. Grają wyłącznie towarzysko, zwykle ze znacznie słabszymi drużynami.

Liderem rankingu FIFA wciąż jest Argentyna, która w nocy z wtorku na środę zakończy eliminacje do mistrzostw świata wyjazdowym meczem z Ekwadorem. Podium uzupełniają Hiszpania i Francja. Faworyt naszej grupy, Holandia, straciła cztery punkty w rankingu, ale utrzymuje siódmą pozycję.

Ranking FIFA - sytuacja po niedzielnych meczach:

1. Argentyna 1889.68 pkt.

2. Hiszpania 1875.37

3. Francja 1867.95

4. Anglia 1814.21

5. Brazylia 1783.09

6. Portugalia 1773.09

7. Holandia 1754.17

8. Belgia 1739.54

9. Chorwacja 1709.65

10. Włochy 1705.09

11. Niemcy 1704.27

28. Ukraina 1551.29

35. Rosja 1521.71

36. Polska 1517.30

37. Grecja 1504.54

38. Algieria 1504.18

70. Finlandia 1358.71

144. Litwa 1065.34

167. Malta 979.61

Oficjalny ranking FIFA, który w pełni uwzględni ostatnie wyniki, zostanie opublikowany 18 września.

