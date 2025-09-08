Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Niewiarygodne, kto jest przed Polską w rankingu FIFA
Remis z Holandią i wygrana z Finlandią dają Polsce na razie skromny awans w rankingu FIFA. Ale i tak trzeba czekać na wyniki poniedziałkowych i wtorkowych meczów na świecie. Jednak najbardziej zaskakuje to, kto jest w tym momencie bezpośrednio przed Biało-Czerwonymi. Taka sytuacja utrzymuje się kolejny miesiąc.
Reprezentacja Polski
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i wygrana z Finlandią w Chorzowie (3:1) dają dość dużą zaliczkę Polsce do rankingu FIFA. Dorobek punktowy będzie pokaźniejszy, ale awans w rankingu, przynajmniej teraz, jest niewielki.

Zobacz wideo Lewandowski nie ma żadnych wątpliwości! Ale słowa o Janie Bednarku

Tak wygląda ranking FIFA. Rosja wyprzedza Polskę

Po wrześniowych meczach eliminacyjnych Polska będzie miała w rankingu FIFA 1517.30 pkt. Za remis i zwycięstwo dopisała sobie do konta prawie 15 punktów rankingowych. To może cieszyć, ale jeśli spojrzymy na miejsce Polski w rankingu, to aż tak dobrze nie jest.

W rankingu FIFA na żywo Polska zajmuje obecnie 36. miejsce. Względem notowania z lipca zanotowała awans o jedną pozycję, wyprzedziła Algierię. Ale Algierczycy grają w poniedziałek mecz eliminacji mistrzostw świata z Gwineą i mogą poprawić swoją sytuację. Tak samo Grecy, którzy w tej chwili są tuż za Polską - grają dzisiaj z Danią.

Jednak najbardziej szokuje to, kto zajmuje miejsce bezpośrednio przed Polską. 35. pozycję w rankingu utrzymuje Rosja, która we wrześniu rozegrała dwa sparingi - z Jordanią (0:0) i Katarem (4:1). Dopisała sobie do rankingowego konta jedynie 3.17 pkt. Mecz towarzyski ma mniejszą wartość niż mecz eliminacyjny. To i tak wystarczyło, by utrzymać się przed Biało-Czerwonymi z łącznym wynikiem 1521.71 pkt. A przecież należy pamiętać, że od 2022 roku Rosjanie nie rozgrywają meczów o punkty, z uwagi na zbrojny atak na Ukrainę. Grają wyłącznie towarzysko, zwykle ze znacznie słabszymi drużynami. 

Liderem rankingu FIFA wciąż jest Argentyna, która w nocy z wtorku na środę zakończy eliminacje do mistrzostw świata wyjazdowym meczem z Ekwadorem. Podium uzupełniają Hiszpania i Francja. Faworyt naszej grupy, Holandia, straciła cztery punkty w rankingu, ale utrzymuje siódmą pozycję.

Zobacz też: Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego po tym, co zrobił w meczu z Finlandią

Ranking FIFA - sytuacja po niedzielnych meczach:

  • 1. Argentyna 1889.68 pkt.
  • 2. Hiszpania 1875.37
  • 3. Francja 1867.95
  • 4. Anglia 1814.21
  • 5. Brazylia 1783.09
  • 6. Portugalia 1773.09
  • 7. Holandia 1754.17
  • 8. Belgia 1739.54
  • 9. Chorwacja 1709.65
  • 10. Włochy 1705.09
  • 11. Niemcy 1704.27
  • 28. Ukraina 1551.29
  • 35. Rosja 1521.71
  • 36. Polska 1517.30
  • 37. Grecja 1504.54
  • 38. Algieria 1504.18
  • 70. Finlandia 1358.71
  • 144. Litwa 1065.34
  • 167. Malta 979.61

Oficjalny ranking FIFA, który w pełni uwzględni ostatnie wyniki, zostanie opublikowany 18 września.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze grają o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: