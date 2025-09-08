Haaland miał wypadek. Tak wygląda teraz jego twarz

Erling Haaland dla Pepa Guardioli i Manchesteru City jest bezcenny, dlatego każdy jego wyjazd na zgrupowanie reprezentacji Norwegii wzbudza pewne obawy. Niestety tym razem napastnik nie wróci do klubu bez szwanku. W niedzielę doznał bowiem urazu i to w zupełnie nietypowy sposób.

Haaland krzyknął z bólu i zalał się krwią. To zdjęcie mówi wszystko. "Właśnie wypadłem z autobusu"

Do zdarzenia nie doszło w trakcie meczu, ale przed hotelem w Storo, gdy piłkarz wychodził z autobusu. Jak relacjonował norweski portal VG, piłkarz, wysiadając, uderzył twarzą w klapę otwierającego się bagażnika. Według świadków natychmiast rozległ się huk, a Haaland krzyknął tylko głośne: "k***a".

Wbrew pozorom sytuacja była poważna, bo 25-latek rozciął sobie wargę i zalał się krwią. Na szczęście szybko zajęli się nim reprezentacyjni lekarze. Po wszystkim sam napastnik żartował z całej sytuacji. - Właśnie wypadłem z autobusu. Trzy szwy - napisał na Snapchacie i umieścił zdjęcie swojej twarzy z wyraźnym strupem pod ustami. - Teraz wygląda całkiem dobrze - dodał.

Oczywiście tego typu "kontuzja" nie będzie wymagała od Haalanda przerwy od grania. - Ma się dobrze - powiedział o nim krótko Morten Morrisbak Skjoensberg, rzecznik reprezentacji.

Wygląda więc na to, że Haalanda powinniśmy zobaczyć na boisku przy okazji kolejnego meczu Norwegów w eliminacjach do mistrzostw świata. We wtorek 9 września jego ekipa zmierzy się w Oslo z Mołdawią. Wcześniej w czwartek wygrała towarzysko z Finlandią 1:0 właśnie po trafieniu Haalanda z rzutu karnego. W tabeli grupy I Norwegowie po czterech rozegranych meczach mają komplet 12 punktów i zajmują pierwsze miejsce, przed 2. Izraelem i 3. Włochami.

