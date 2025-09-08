Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Haaland miał wypadek. Tak wygląda teraz jego twarz
Erling Haaland nie będzie miło wspominał obecnego zgrupowania reprezentacji Norwegii. Napastnik nie musiał nawet wychodzić na boisko, by nabawić się nieprzyjemnego urazu. Do nieszczęśliwego wypadku doszło, gdy... wysiadał z autobusu. Skończyło się na silnym krwawieniu i założeniu trzech szwów. A co takiego właściwie się wydarzyło?
SOCCER-ENGLAND-BHA-MCI/
Matthew Childs / Action Images via Reuters

Erling Haaland dla Pepa Guardioli i Manchesteru City jest bezcenny, dlatego każdy jego wyjazd na zgrupowanie reprezentacji Norwegii wzbudza pewne obawy. Niestety tym razem napastnik nie wróci do klubu bez szwanku. W niedzielę doznał bowiem urazu i to w zupełnie nietypowy sposób.

Zobacz wideo Lewandowski nie ma żadnych wątpliwości! Ale słowa o Janie Bednarku

Haaland krzyknął z bólu i zalał się krwią. To zdjęcie mówi wszystko. "Właśnie wypadłem z autobusu"

Do zdarzenia nie doszło w trakcie meczu, ale przed hotelem w Storo, gdy piłkarz wychodził z autobusu. Jak relacjonował norweski portal VG, piłkarz, wysiadając, uderzył twarzą w klapę otwierającego się bagażnika. Według świadków natychmiast rozległ się huk, a Haaland krzyknął tylko głośne: "k***a".

Wbrew pozorom sytuacja była poważna, bo 25-latek rozciął sobie wargę i zalał się krwią. Na szczęście szybko zajęli się nim reprezentacyjni lekarze. Po wszystkim sam napastnik żartował z całej sytuacji. - Właśnie wypadłem z autobusu. Trzy szwy - napisał na Snapchacie i umieścił zdjęcie swojej twarzy z wyraźnym strupem pod ustami. - Teraz wygląda całkiem dobrze - dodał.

Oczywiście tego typu "kontuzja" nie będzie wymagała od Haalanda przerwy od grania. - Ma się dobrze - powiedział o nim krótko Morten Morrisbak Skjoensberg, rzecznik reprezentacji.

Wygląda więc na to, że Haalanda powinniśmy zobaczyć na boisku przy okazji kolejnego meczu Norwegów w eliminacjach do mistrzostw świata. We wtorek 9 września jego ekipa zmierzy się w Oslo z Mołdawią. Wcześniej w czwartek wygrała towarzysko z Finlandią 1:0 właśnie po trafieniu Haalanda z rzutu karnego. W tabeli grupy I Norwegowie po czterech rozegranych meczach mają komplet 12 punktów i zajmują pierwsze miejsce, przed 2. Izraelem i 3. Włochami.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?