Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego po tym, co zrobił w meczu z Finlandią

Bramka Roberta Lewandowskiego na 2:0 z Finlandią była jego pierwszą w tym sezonie. W poprzednich występach nie miał dobrych okazji do wpisania się na listę strzelców. W starciach FC Barcelony z Levante i Rayo Vallecano wchodził z ławki, a z Holandią musiał skupić się bardziej na zadaniach defensywnych.

Hiszpanie zachwyceni Lewandowskim

Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" podsumował wrześniowe zgrupowanie reprezentacyjne w wykonaniu Lewandowskiego. Przekonuje, że pokazał się z dobrej strony jako lider naszej kadry narodowej, szczególnie w meczu z Finlandią. Z kolei przeciwko Holendrom podszedł do sprawy zadaniowo i wywiązał się ze swojej roli.

"Robert Lewandowski otworzył swoje konto strzeleckie. Polski napastnik FC Barcelony dokonał tego w meczu reprezentacji, do której powrócił po zmianie sztabu szkoleniowego. Jego charyzmatyczne przywództwo miało praktyczny wpływ na zwycięstwo nad Finlandią. W wieku 37 lat, jeden z najdłużej grających legendarnych napastników w historii piłki nożnej, uzasadnił swój wpływ na taktykę i ofensywę" - czytamy.

"MD" zwraca uwagę, że Lewandowski miał więcej swobody w polskim ataku w niedzielnym spotkaniu z Finami, przytacza jego pomeczową wypowiedź. - Dzisiaj miałem więcej zadań ofensywnych, więcej swobody, więcej piłek. Czasami są mecze, że się gra z lepszym przeciwnikiem, dla napastnika to nie jest łatwa rola. W dzisiejszym meczu czułem się dużo, dużo lepiej i fizycznie i mięśniowo, wszystko wraca na swoje miejsce, z tego też jestem szczęśliwy. Jeśli chodzi o zgrupowanie, to fajnie analizowaliśmy jak wcześniej graliśmy, jakie błędy popełnialiśmy. Krok po kroku i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej - mówił Lewandowski.

Gazeta chwali polskiego napastnika, że potrafi realizować też zadania defensywne. Zauważono, że w meczu z Holandią Lewandowski miał utrudnić życie konkretnie jednemu zawodnikowi, swojemu klubowemu koledze.

- Moją rolą było powstrzymanie pomocy przeciwnika, a konkretnie Frenkiego de Jonga, naprawdę ciężko nad tym pracowałem - przyznał Lewandowski.

Katalończycy z optymizmem podchodzą do Lewandowskiego po jego pierwszym trafieniu w tym sezonie. Wskazują, że jego skuteczność będzie kluczowa dla Barcelony, tak jak w zeszłym sezonie, w którym strzelił aż 42 gole. Co prawda może mniej grać ze względu na wzrost formy Ferrana Torresa i chęć Hansiego Flicka, by oszczędzać Polaka, ale w Barcelonie mogą zachować spokój, bo Lewandowski doskonale rozumie sytuację.

Najbliższy mecz, w którym może zagrać Lewandowski, odbędzie się w niedzielę. Wtedy FC Barcelona zmierzy się z Valencią.

