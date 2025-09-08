Problemy Yamala w Turcji. Wszyscy rzucili się na pomoc

Lamina Yamal zagrał w meczu z Turcją 73 minuty, zanotował dwie asysty. Miał kilka sytuacji na zdobycie bramki, ale żaden z jego sześciu strzałów nie znalazł drogi do siatki. Szczególnie może żałować sytuacji z 24. minuty, kiedy nie trafił do pustej bramki. Na boisku czarował, ale po spotkaniu mogły go zjeść nerwy i stres przez sprawy pozasportowe.

Kłopoty Yamala po meczu w Turcji

Tureckie media donoszą, że kadra Hiszpanii nie wyjechała gładko ze stadionu w Konyi. Wszystko się opóźniało ze względu na zamieszanie związane z Yamalem. Okazało się, że młody gwiazdor FC Barcelony zgubił paszport i nigdzie nie mógł go znaleźć.

Na ujawnionym w sieci nagraniu widać, że Yamal był z tego powodu zaniepokojony, zdenerwowany, a później nawet wściekły. Nie znalazł go na swoim miejscu w autobusie, ani w walizce. Nawet wrócił się do szatni, by przejrzeć swoją szafkę, ale tam także go nie znalazł. Szukać pomagali mu m.in. inni piłkarze. Później rozmawiał z kimś przez telefon, zapewne w celu załatwienia sprawy paszportu i wylotu z Turcji.

Kadra Hiszpanii wyjechała ze stadionu godzinę później, niż planowała.

Nie wiadomo, czy Yamal został na lotnisku w Konyi, czy opuścił Turcję razem z resztą drużyny. Nie mógł wyrobić tymczasowego paszportu na tureckim lotnisku. Mógł poszukać pomocy w placówkach dyplomatycznych Hiszpanii, czyli w ambasadzie w Ankarze i konsulacie w Stambule.

Po dwóch meczach eliminacyjnych Hiszpania ma na koncie sześć punktów, strzeliła dziewięć goli i nie straciła ani jednego. Pewnie prowadzi w swojej grupie, w której grają jeszcze Gruzja i Bułgaria. Mistrzowie Europy zagrają następny mecz 11 października, zmierzą się wtedy z Gruzinami.

