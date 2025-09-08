Tomaszewski uderza po meczu z Finlandią. "Po jaką cholerę?"

Polska kadra miała kontrolę nad meczem przez większość czasu. Po strzeleniu trzeciego gola na początku drugiej połowy wydawało się, że nic nie zagrozi Biało-Czerwonym. Ale trafienie znanego z występów w Cracovii Benjamina Kallmana spowodowało niepotrzebne nerwy końcówce. Finowie nawet zdobyli drugą bramkę, ale została ona nieuznana, sędziowie dopatrzyli się faulu w ataku.

Tomaszewski krytykuje mimo zwycięstwa Polski

Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że można było uniknąć problemów w końcówce meczu z Finlandią. Przekonuje, że odpowiedzialny za taki stan rzeczy jest Jan Urban, który nie trafił ze zmianami, a w szczególności z ostatnią. W 80. minucie Adam Buksa wszedł za Jakuba Kamińskiego i Polska grała na dwóch napastników, mając bardzo dobry wynik.

- Po jaką cholerę wpuszczano drugą dziewiątkę? Po co nam to było? Po prostu od tego momentu oni przejęli inicjatywę w drugiej linii i stworzyli jeden strzał i była bramka po błędzie praktycznie całej drużyny i niestety selekcjonera również. Nie wiem, czy ta bramka nie zaważy na końcowym rezultacie w grupie, a może zaważyć - narzekał Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Zdaniem byłego reprezentanta Polski wygrana 3:1 jest zbyt niska. Polska mogła i powinna rozgromić Finów.

- Finowie naprawdę nie umieją grać w piłkę na europejskim poziomie. Mogło być więcej, zdecydowanie więcej, bo praktycznie do 75. minuty kontrolowaliśmy grę. Dzisiaj można było naprawdę doszlusować do 8:0, kiedy wygrali Holendrzy (z Maltą - red.) - powiedział.

Tomaszewski skrytykował też Roberta Lewandowskiego za większość spotkania, ale pochwalił go jednocześnie za akcję bramkową.

- Robert do momentu strzelenia bramki praktycznie nie istniał na boisku, bo on nie ma tego ogrania, jest po kontuzji. Po pierwszym meczu hiszpańska prasa nawet pisała, że Robert grał słabo - stwierdził.

W tabeli grupy eliminacyjnej Polska zajmuje drugie miejsce z dziesięcioma punktami na koncie. To daje prawo gry w barażach. Prowadzi Holandia - ma tyle samo punktów, ale mecz rozegrany mniej. Ma też dużo lepszy bilans bramkowy, a to on rozstrzyga, kto jest wyżej w tabeli przy takiej samej liczbie punktów.

