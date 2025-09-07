Dziewięć goli w meczu Barcelony! Pajor znowu najlepsza w Hiszpanii

Ewa Pajor ma za sobą swój pierwszy sezon w barwach żeńskiej drużyny Barcelony. Napastniczka zagrała w 46 meczach, w których strzeliła 42 gole i zanotowała 12 asyst, a w rozgrywkach ligowych została królową strzelczyń. Barcelona zaczęła ten sezon od wygranej 1:0 z Badaloną w Pucharze Katalonii oraz 8:0 nad Alhamą w lidze hiszpańskiej. W pierwszym spotkaniu Pajor strzeliła jednego gola, a w drugim starciu zdobyła bramkę i zanotowała dwie asysty. W drugiej kolejce Liga Femeni Barcelona grała z Athletikiem, który zakończył poprzedni sezon tuż za strefą pucharową.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki o Ewie Pajor: Jest wspaniała, ale nie zapominajmy o reszcie zawodniczek

Dwa gole Pajor w prestiżowym ligowym meczu. Ależ precyzja Polki

Już w pierwszej połowie Barcelona wyraźnie pokazała, która drużyna jest faworytem. Po 45 minutach był wynik 4:0. Najpierw bramkarkę Athletiku pokonała Vicky Lopez i Patricia Guijarro, a później dwukrotnie do bramki trafiła Pajor.

W 23. minucie napastniczka otrzymała piłkę zagraną górą przez Kikę Nazareth i zagrała ją obok bramkarki, a potem umieściła ją w pustej bramce. 17 minut później Nazareth podała piłkę prostopadle w kierunku Pajor, a Polka pokonała bramkarkę uderzeniem przy dalszym słupku.

W ten sposób Pajor została liderką klasyfikacji strzelczyń w lidze hiszpańskiej z trzema golami. Po przerwie już nie poprawiła swojego wyniku. Na początku drugiej połowy Adriana Nanclares, bramkarka Athletiku, umieściła piłkę we własnej bramce, próbując sparować ją rękawicami. Później swojego drugiego gola strzeliła Lopez, a także dubletem popisała się Aitana Bonmati. Mecz zakończył się wygraną 8:1 Barcelony, a Pajor zagrała całe spotkanie.

W ten sposób Barcelona ma komplet punktów na samym początku sezonu, a w lidze hiszpańskiej ma bilans bramkowy 16:1. Kolejne ligowe spotkanie Barcelona zagra w piątek, gdy jej rywalem będzie DUX Logrono.

Zobacz też: Wielki powrót Puchacza do Ekstraklasy! Tego nikt się nie spodziewał

Co za słowa Pajor po Euro w wykonaniu Polek. "Kolejne niesamowite chwile"

Hiszpańskie media od początku nie miały wątpliwości, że Pajor będzie członkinią wyjściowego składu Barcelony w sezonie 25/26. Wcześniej Pajor brała udział z Polską w Euro 2025, gdzie co prawda Biało-Czerwone odpadły po fazie grupowej, ale wygrały 3:2 z Dunkami w ostatniej kolejce.

- Na ten mecz wyszłyśmy z nastawieniem, że chcemy walczyć o zwycięstwo. Chciałyśmy pokazać charakter, walkę do samego końca i tak właśnie było. Cierpiałyśmy razem, bo były trudne momenty, ale dziś zagrałyśmy spotkanie, z którego możemy być naprawdę dumne. To pokazuje nam, że mamy tę przestrzeń, żeby dalej się rozwijać. Posiadamy niesamowite zawodniczki i wiem, że będziemy przeżywać z tą drużyną kolejne niesamowite chwile - tłumaczyła Pajor.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU