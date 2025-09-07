Powrót na stronę główną
Absurd w eliminacjach MŚ. Przerwali mecz przez dziurę w ziemi
Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas meczu eliminacji mistrzostw świata pomiędzy Austrią a Cyprem. Chociaż spotkanie było rozgrywane na nowej Raiffeisen Arenie w Linzu, to w pewnym momencie musiało zostać przerwane, bo na murawie pojawiła się ogromna dziura. Sytuację próbował ratować bramkarz gospodarzy i służby porządkowe.
Dziura w murawie podczas meczu Austria - Cypr
Raiffeisen Arena to obiekt mogący pomieścić na trybunach 19 tysięcy kibiców. Jego budowa kosztowała 65 milionów euro, a do użytku został oddany na początku 2023 roku. Mowa więc o nowym stadionie, który nie powinien sprawiać żadnych problemów związanych z infrastrukturą.

Nagle pojawiła się dziura w boisku. Spotkanie zostało przerwane

Tym bardziej niespodziewana była sytuacja do której doszło w 75. minucie spotkania. Wówczas na boisku przed polem karnym bramki strzeżonej przez Alexandra Schlagera pojawiła się spora dziura. Zawodnicy zgłosili tę usterkę w murawie arbitrowi, a ten zdecydował się przerwać spotkanie. Wyrwę starał się załatać sam Schlager, ale ta była na tyle duża, że mieściły się w niej obie dłonie Austriaka.

Ostatecznie jednak problem musiał zostać zażegnany, bo tak wielki ubytek w murawie stwarzał zagrożenie dla poruszających się po niej zawodników. Przerwa trwała pięć minut, aż obsługa techniczna, wyposażona w dodatkową ziemię, zasypała niespodziewaną przeszkodę.

Ostatecznie arbiter Jakob Kehlet zdecydował się przedłużyć spotkanie łącznie o 12 minut. Dodatkowy czas nie zmienił jednak wyniku, ku uciesze gospodarzy, którzy od 54. minuty prowadzili po bramce Marcela Sabitzera zdobytej z rzutu karnego. Jednym z najlepiej ocenianych zawodników Austrii został jednak Schlager. Pół żartem pół serio można powiedzieć, że trudno dziwić się takim opiniom. W końcu bramkarz przyczynił się nie tylko zwycięstwa swojej drużyny w meczu, ale także do tego, że spotkanie w ogóle mogło zostać dokończone.

Austria dzięki wygranej zajmuje drugie miejsce w grupie H eliminacji mistrzostw świata z kompletem trzech zwycięstw. Prowadzi Bośnia i Hercegowina, która na koncie ma cztery wygrane. We wtorek oba zespoły zagrają ze sobą w Bośni.

