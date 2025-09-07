Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego przed meczem Polska - Finlandia

Robert Lewandowski wrócił do reprezentacji Polski po tym, jak w czerwcu br. ogłosił rezygnację z gry w narodowych barwach. To było pokłosie decyzji Michała Probierza o odebraniu opaski napastnikowi Barcelony. Po tym, jak Jan Urban został nowym selekcjonerem Polaków, to Lewandowski wrócił do kadry i znów zaczął reprezentować Polskę. - Temat opaski jest trochę wyolbrzymiony. Oczywiście to duma być kapitanem, ale z drugiej strony opaska nigdy nie była i pewnie nie będzie w reprezentacji problemem - mówił Lewandowski po meczu z Holandią (1:1), w którym Robert zagrał 64 minuty.

Hiszpanie piszą o Lewandowskim przed meczem Polska - Finlandia. "Kluczowa noc"

Dziennik "Mundo Deportivo" zwrócił uwagę na zbliżający się mecz Polski z Finlandią. Hiszpanie zauważają, że to będzie "kluczowa noc" z perspektywy Lewandowskiego. Ewentualne zwycięstwo znacznie przybliży Polskę do baraży o awans na mistrzostwa świata w 2026 r. "Ta niedziela będzie kluczowa dla marzenia Roberta Lewandowskiego o udziale na mundialu. Mecz Polska - Finlandia będzie kluczowy dla obu drużyn narodowych" - czytamy w artykule.

"Mundo Deportivo" przypomina też, że Lewandowski zrezygnował z gry w kadrze przed czerwcowym meczem z Finlandią, kiedy to Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitańską. Wtedy Robert ogłosił, że nie wróci do gry w narodowych barwach, dopóki selekcjonerem tej kadry będzie Probierz. "Lewandowski wrócił do reprezentacji za sprawą Jana Urbana, choć nie udało mu się zabłysnąć w czwartkowym meczu z Holandią" - dodają Hiszpanie.

Do tej pory Lewandowski grał tylko w dwóch meczach przeciwko Finlandii - w sparingu z 29 maja 2010 r. (0:0), a także 26 marca 2016 r. (5:0). Lewandowski nie strzelił ani jednej bramki w rywalizacji z Finami.

To były zadania Lewandowskiego w meczu z Holandią. "Nie mogę pozwolić mu biegać"

Lewandowski nie ma za sobą najlepszego występu w meczu z Holandią. Robert zszedł w 64. minucie, a w jego miejsce wszedł Karol Świderski. - Miałem za zadanie zatrzymać mojego kolegę z Barcelony Frenkiego de Jonga. Znam go z treningów, dlatego wiedziałem, że nie mogę pozwolić mu biegać z piłką, bo wtedy trudno byłoby zatrzymać go, a także cały jego zespół - tłumaczył zawodnik Barcelony.

Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl ocenił Lewandowskiego na "dwójkę" w skali 1-6 po meczu Holandia - Polska. "Lewandowski niedawno odniósł kontuzję i w Barcelonie wchodził tylko z ławki na kilkanaście minut. Nie był zatem we właściwym rytmie. Niestety, to było aż nadto widoczne w tym meczu. Nasz kapitan grał bardzo oszczędnie, ekonomicznie. W ataku praktycznie nie istniał - albo nie było go na pozycji, albo nie dostał podania, będąc nieźle ustawionym. Często wracał się, by wspomóc rozegranie od tyłu lub ściągał rywali na siebie" - czytamy w artykule.

Mecz Polska - Finlandia odbędzie się w niedzielę o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

