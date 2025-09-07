Nowy rekord w niemieckim futbolu. Przez to Polska przegra?

Futbol kobiecy przyciąga nowych fanów. Popularność zyskuje też w Polsce, choć w naszym kraju te liczby wciąż nie są zbyt imponujące. Rekordowa frekwencja na meczu Ekstraligi padła w poprzednim sezonie - na meczu, po którym GKS Katowice świętował mistrzostwo Polski pojawiło się 4774 kibiców. Lepiej wygląda to na meczach reprezentacji Polski w Gdańsku, gdzie ostatnio również pobito rekord frekwencyjny - czerwcowe spotkanie Ligi Narodów z Rumunią obejrzało 10 685 widzów.

Nowy rekord frekwencyjny w Niemczech. Ponad 57 000 kibiców na meczu Bundesligi

To wciąż niewiele na tle niektórych państw zachodnich, ale tendencja jest wzrostowa. Piłka nożna kobiet przyciąga coraz więcej kibiców. Na tegorocznych mistrzostwach Europy również zjawiła się rekordowa liczba fanów - 657 291, średnio 21 203 na każdym meczu. Dzisiaj rekord frekwencyjny padł w meczu otwierającym sezon niemieckiej Bundesligi. Na spotkaniu Bayern Monachium - Bayer Leverkusen (2:0) pojawiło się 57 762 widzów. Poprzednio najwięcej fanów na meczu Bundesligi pojawiło się podczas starcia FC Koeln - Eintracht Frankfurt w 2023 roku. Wtedy mecz obejrzało 38 365 kibiców.

Już kilka miesięcy temu mecz dwóch niemieckich klubów obejrzało 57 000 kibiców. W marcu 2025 roku właśnie tylu fanów przyciągnęło spotkanie Hamburger SV - Werder Brema w meczu półfinałowym Pucharu Niemiec.

Najwięcej kibiców w Niemczech - podobnie jak w Polsce - oglądało jednak spotkanie drużyny narodowej. Mecz otwarcia mundialu z 2011 roku Niemcy - Kanada obejrzało ponad 73 000 osób.

Niemcy - podobnie jak Polska - są jednym z państw-kandydatów na zorganizowanie kolejnych mistrzostw Europy. Tego rodzaju frekwencyjny "pokaz siły" na pewno w jakiś sposób buduje pozycję Niemiec jako potencjalnego gospodarza. Trzeba jednak pamiętać, że mecze o tak wysokiej frekwencji, to wciąż raczej pojedyncze wyjątki - w poprzednim sezonie kobiecej Bundesligi średnia frekwencja wynosiła 2692 kibiców na mecz.

UEFA ogłosi gospodarza Euro 2029 już 3 grudnia. Poza Polską i Niemcami o organizację turnieju ubiegają się też Portugalia oraz Szwecja i Dania.