Zidane! To może być sensacyjny powrót na ławkę trenerską

Pierwszego trenera cały czas szuka Fenerbahce Stambuł. Poprzednio to stanowisko zajmował Jose Mourinho. Portugalczyk miał pomóc "Żółtym Kanarkom" w powrocie na szczyt w lidze tureckiej. Działacze Fenerbahce marzyli o zdystansowaniu Galatasaray, ale to nie miało miejsca. W dodatku w tym sezonie po przegranym dwumeczu z Benficą Lizbona ekipa Mourinho nie weszła do fazy ligowej Ligi Mistrzów. To sprawiło, że w klubie postanowiono zwolnić doświadczonego szkoleniowca.

Chcą Zidane'a. To byłby sensacyjny ruch

Jak informuje gazeta "Sabah", prezes Fenerbahce Ali Koc chce ściągnąć do klubu kolejne znane nazwisko. Głównym faworytem działacza ma być... Zinedine Zidane.

Według wskazanego źródła obie strony miały już odbyć pierwsze rozmowy na temat współpracy, a Francuz wyraził zainteresowanie dołączeniem do zespołu ze Stambułu. Przed legendą futbolu i klubem jeszcze negocjacje dotyczące wysokości gaży.

Jeśli Zidane rzeczywiście miałby zostać trenerem Fenerbahce, to mówilibyśmy o sensacyjnym ruchu. Były trener Realu Madryt od czasu odejścia z zespołu Królewskich był już przecież łączony z wielkimi klubami, a "Żółte Kanarki" do takiej grupy nie należą. 53-latek otrzymywał również oferty z Arabii Saudyjskiej, lecz nie był zainteresowany wyjazdem do tego kraju - nawet, gdy obiecywano mu ogromne pieniądze.

Oto inni kandydaci na szkoleniowca Fenerbahce

Jeśli chodzi o lokalnego następcę Jose Mourinho, to właściwie jedynym wyborem dla Fenerbahce jest 64-letni Ismail Kartal, który spotkał się nawet już z wiceprezydentem klubu Hamdi Akinem.

Priorytetem pozostaje jednak ktoś zza granicy. Gdy spojrzymy na szkoleniowców spoza Turcji, to pod uwagę poza "Zizou" są brani tacy trenerzy jak: Ange Postecoglou, Luciano Spalletti i Domenico Tedesco.

