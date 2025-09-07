Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Niespodziewane problemy Podolskiego. Niemcy ogłaszają
Lukas Podolski od wielu lat realizuje się nie tylko jako piłkarz, ale prężnie działa w świecie biznesu. Oczkiem w głowie 40-latka jest jego sieć kebabów. Niemieckie media donoszą jednak, że na rynku gastronomicznym zawodnikowi Górnika Zabrze nie idzie już tak dobrze. Kolejne należące do niego lokale "Mangal Doner" przestają działać.
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Podolski od 2021 roku gra w piłkę w Polsce, ale dalej jest osobą bardzo rozpoznawalną w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Chodzi tutaj nie tylko o to, co dał Niemcom na boisku, ale jego działalność pozasportową. 40-latkowi zdarzało się na przykład być jurorem niemieckiego "Mam Talent" czy właśnie zrobić furorę na rynku kebabów. Jego sieć "Mangal Doner" ma w Niemczech kilkadziesiąt lokalizacji.

Zobacz wideo Rzeźniczak pod wrażeniem Urbana. "Chciałbyś pójść z nim na piwo"

Podolski ma problemy? Chodzi o sieć kebabów

Najsłynniejszy biznes Podolskiego w przeszłości miał już pewne problemy. W marcu tego roku portal "T-Online" informował, że jego sieć kebabów nie radzi sobie najlepiej z kwestiami higieny, a także zmaga się... z plagą mysz. W kierunku "Mangal Doner" miało spływać sporo skarg ze strony niezadowolonych klientów. We wrześniu pojawiły się natomiast nowe informacje.

Jak donosi "Kölner Stadt-Anzeiger" - dwie restauracje Podolskiego w Kolonii zostaną zamknięte. Co jest tego powodem? W przypadku jednego z lokali - planowane wyburzenie budynku, w którym się znajduje. Co do drugiego - nie pojawiły się żadne konkretne informacje.

ZOBACZ TEŻ: "Promocja" dla Legii. Wszystko wyszło na jaw

Przedstawiciele marki "Mangal" starają się uspokajać nastroje i podkreślają, że lokale Podolskiego dalej cieszą się popularnością. "Staramy się otwierać restauracje w bardzo żywych lokacjach. Zawsze z przestronnym wnętrzem oraz dobrą, domową atmosferą. Mniejsze lokale nie za bardzo odpowiadają takiej strategii" - czytamy na portalu "n-tv.de".

Lukas Podolski seniorską karierę piłkarską rozpoczął w 2003 roku. Od tamtego czasu reprezentował barwy takich klubów jak 1. FC Koeln, Bayern Monachium, Arsenal czy Galatasaray. Obecnie jest zawodnikiem Górnika Zabrze.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe