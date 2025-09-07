Podolski od 2021 roku gra w piłkę w Polsce, ale dalej jest osobą bardzo rozpoznawalną w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Chodzi tutaj nie tylko o to, co dał Niemcom na boisku, ale jego działalność pozasportową. 40-latkowi zdarzało się na przykład być jurorem niemieckiego "Mam Talent" czy właśnie zrobić furorę na rynku kebabów. Jego sieć "Mangal Doner" ma w Niemczech kilkadziesiąt lokalizacji.

Podolski ma problemy? Chodzi o sieć kebabów

Najsłynniejszy biznes Podolskiego w przeszłości miał już pewne problemy. W marcu tego roku portal "T-Online" informował, że jego sieć kebabów nie radzi sobie najlepiej z kwestiami higieny, a także zmaga się... z plagą mysz. W kierunku "Mangal Doner" miało spływać sporo skarg ze strony niezadowolonych klientów. We wrześniu pojawiły się natomiast nowe informacje.

Jak donosi "Kölner Stadt-Anzeiger" - dwie restauracje Podolskiego w Kolonii zostaną zamknięte. Co jest tego powodem? W przypadku jednego z lokali - planowane wyburzenie budynku, w którym się znajduje. Co do drugiego - nie pojawiły się żadne konkretne informacje.

Przedstawiciele marki "Mangal" starają się uspokajać nastroje i podkreślają, że lokale Podolskiego dalej cieszą się popularnością. "Staramy się otwierać restauracje w bardzo żywych lokacjach. Zawsze z przestronnym wnętrzem oraz dobrą, domową atmosferą. Mniejsze lokale nie za bardzo odpowiadają takiej strategii" - czytamy na portalu "n-tv.de".

Lukas Podolski seniorską karierę piłkarską rozpoczął w 2003 roku. Od tamtego czasu reprezentował barwy takich klubów jak 1. FC Koeln, Bayern Monachium, Arsenal czy Galatasaray. Obecnie jest zawodnikiem Górnika Zabrze.

