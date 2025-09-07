Na to Flick czekał. Wielki powrót do FC Barcelony

FC Barcelona ma za sobą trzy spotkania ligowe, wszystkie rozegrane na wyjeździe. Zebrała w nich siedem punktów. Po wrześniowych zgrupowaniach reprezentacyjnych wreszcie zagra u siebie. Na meczu z Valencią powinna mieć powiększony sztab szkoleniowy.

Szykuje się wielki powrót do Barcelony

Do zespołu trenerskiego FC Barcelony ma wrócić Thiago Alcantara. Były reprezentant Hiszpanii to wychowanek "Blaugrany", ale też były gracz Bayernu Monachium i Liverpoolu. Dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Zakończył karierę w lipcu zeszłego roku.

Później przez miesiąc był asystentem Hansiego Flicka, ale musiał wrócić do Anglii ze względu m.in. na przepisy podatkowe. Ale nie wykluczał powrotu po załatwieniu wszelkich formalności.

Pierwsze poważniejsze doniesienia o powrocie Thiago do Barcelony pojawiły się już w czerwcu, Flick rozmawiał z nim osobiście. Zatrudnienie go w zeszłym roku było autorskim pomysłem Niemca. Cenił sobie współpracę z nim w Bayernie. W Barcelonie Thiago pomógł Flickowi m.in. w procesie aklimatyzacji. Wszystko wskazuje na to, że ta współpraca będzie wznowiona.

Jako pierwszy informację o powrocie Thiago do Barcelony podał Adria Albets z katalońskiego oddziału radia Cadena SER. Te doniesienia potwierdził Fabrizio Romano. Według Włocha Thiago już dogadał wszelkie warunki z klubem i mógłby zacząć pracę już w przyszłym tygodniu. To by oznaczało, że pomógłby Flickowi już w meczu z Valencią 14 września.

Thiago Alcantara słynął jako piłkarz z dużego profesjonalizmu, zaangażowania i inteligencji boiskowej, potrafił utrzymać bardzo dobre relacje z trenerami i piłkarzami w szatni. Jego przyjście do Barcelony może być zatem tylko wartością dodaną dla zespołu.

W tabeli La Ligi FC Barcelona jest czwarta, za Realem Madryt, Athletikiem Bilbao i Villarrealem. We wrześniu zacznie też rywalizację w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy zasadniczej zmierzy się z Newcastle United na wyjeździe, spotkanie odbędzie się 18 września.

