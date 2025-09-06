"Koncert" Polki i nagle dramat. Natychmiast odpadła z MŚ!

4 września rozpoczęły się mistrzostwa świata w Liverpoolu. Poza naszą największą gwiazdą Julią Szeremetą na to wydarzenie udały się m.in. znane z ringów amatorskich Aneta Rygielska, Agata Kaczmarska czy Barbara Marcinkowska. Na miejscu pojawiła się również kadra mężczyzn prowadzona przez Grzegorza Proksę. W jej składzie znaleźli się m.in. Bartłomiej Rośkowicz, Paweł Sulęcki czy Adam Tutak.

Bolesna porażka Natalii Kuczewskiej. Znakomity początek, potem było gorzej

Natalia Kuczewska rozpoczęła zmagania na MŚ w kategorii 51 kg w sobotę. Jej rywalką była Irismar Cardozo. Początek pojedynku należał do naszej zawodniczki, która świetnie wywierała presję. I pewnie wygrała pierwszą rundę. - Koncert w wykonaniu Polki - relacjonował komentujący to starcie Andrzej Kostyra.

Sędziowie również nie mieli żadnych wątpliwości i jednogłośnie wskazali na Kuczewską. "Ale weszła w walkę Kuczewska, technicznie miażdży system Natala!" - napisała na platformie była mistrzyni Europy EBU Laura Grzyb. Druga odsłona była już znacznie gorsza. Nasza zawodniczka miała coraz mniej sił, za to podrażniona Wenezuelka przejęła kontrolę nad ringiem. Mimo to sędziowie nie byli pewni przy punktacji, gdyż po tej rundzie dwóch punktowało 20:18, natomiast trzech 19:19.

Gdyby jeden sędzia zadecydował inaczej, to Polka prawdopodobnie wygrałaby to starcie. A tak po trzeciej odsłonie, w której również lepiej zaprezentowała się Cardozo, Kuczewska została wyeliminowana. Decydujące okazały się ciosy proste. Wenezuelka awansowała zatem do ćwierćfinału, w którym zmierzy się jednak z Buse Naz Cakiroglu, czyli z wicemistrzynią olimpijską z Tokio i Paryża. Bez wątpienia nie będzie faworytką tego pojedynku.

Podczas wieczornej sesji zobaczymy za to pierwsze starcia na MŚ Anety Rygielskiej (60 kg), która zmierzy się z Sanju Sanju z Indii oraz Pawła Bracha (60 kg), który spotka się w ringu z Johanem Aguero z Dominikany. Już w niedzielę pierwszą walkę stoczy za to Julia Szeremeta, która zawalczy z Japonką Satsuki Yoshizawa bądź Chinką Yan Cai.