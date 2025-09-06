Powrót na stronę główną
Taki napis skierowany do Polaków pojawił się na meczu Ukrainy we Wrocławiu
Od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej agresji na Ukrainę przez Rosjan drużyny naszego wschodniego sąsiada rozgrywają międzynarodowe mecze w Polsce. Nie inaczej było przy okazji starcia reprezentacji Ukrainy z Francją we Wrocławiu (0:2). W trakcie spotkania Ukraińcy postanowili wyrazić wdzięczność wobec Polski.
Ukraina podziękowała Polsce na meczu z Francją we Wrocławiu
Agencja Wyborcza.pl, https://x.com/Buckarobanza/status/1964046636256211312 (Screen)

Kluby z ligi ukraińskiej grały swoje mecze w eliminacjach do europejskich pucharów na polskich stadionach. Dynamo Kijów i Szachtar Donieck będą grać w fazie zasadniczej Ligi Konferencji w Polsce, konkretnie w Lublinie i Krakowie. Reprezentacja Ukrainy rozgrywała mecze eliminacji Euro i Ligi Narodów w naszym kraju, podobnie jest w przypadku eliminacji do mistrzostw świata, które zaczęła w piątek.

Ukraińcy dziękują Polsce

Na otwarcie swojej grupy eliminacyjnej Ukraina grała z Francją we stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu i przegrała 0:2. "Ukraińcy nieźle zaczęli, ale Francja szybko wyszła na prowadzenie i długo pokazywała, że jest o klasę lepsza. To zaczęło się zmieniać w drugiej połowie, ale ostatecznie podopieczni Didiera Deschampsa wygrali z Ukrainą" - relacjonował na łamach Sport.pl Bartosz Naus.

W trakcie spotkania na bandach reklamowych pojawiło się hasło, które mogło spodobać się polskim fanom piłki nożnej. Ukraina, jako organizator tego meczu, postanowiła podziękować Polsce za to, że może korzystać z naszych obiektów, by rywalizować na arenie międzynarodowej.

"Dziękujemy Polsce za gościnność" - takie hasło zaczęło się wyświetlać na elektronicznych bandach wokół boiska.

To nie pierwszy raz, kiedy Ukraińcy w ten sposób wyrażając wdzięczność Polsce. Piotr Słonka, który posługuje się w mediach społecznościowych nickiem "BuckarooBanzai", zwrócił uwagę, że Ukraińcy dziękują Polsce za gościnność przy okazji każdego meczu reprezentacji, kiedy grają w naszym kraju, na naszych stadionach.

Ukraina ma w swojej grupie eliminacyjnej jeszcze Azerbejdżan i Islandię. 9 września zagra z Azerami na wyjeździe. Kadra prowadzona przez Fernando Santosa, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, przegrała w pierwszym meczu z Islandią aż 0:5.

