Taki napis skierowany do Polaków pojawił się na meczu Ukrainy we Wrocławiu

Kluby z ligi ukraińskiej grały swoje mecze w eliminacjach do europejskich pucharów na polskich stadionach. Dynamo Kijów i Szachtar Donieck będą grać w fazie zasadniczej Ligi Konferencji w Polsce, konkretnie w Lublinie i Krakowie. Reprezentacja Ukrainy rozgrywała mecze eliminacji Euro i Ligi Narodów w naszym kraju, podobnie jest w przypadku eliminacji do mistrzostw świata, które zaczęła w piątek.

Ukraińcy dziękują Polsce

Na otwarcie swojej grupy eliminacyjnej Ukraina grała z Francją we stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu i przegrała 0:2. "Ukraińcy nieźle zaczęli, ale Francja szybko wyszła na prowadzenie i długo pokazywała, że jest o klasę lepsza. To zaczęło się zmieniać w drugiej połowie, ale ostatecznie podopieczni Didiera Deschampsa wygrali z Ukrainą" - relacjonował na łamach Sport.pl Bartosz Naus.

W trakcie spotkania na bandach reklamowych pojawiło się hasło, które mogło spodobać się polskim fanom piłki nożnej. Ukraina, jako organizator tego meczu, postanowiła podziękować Polsce za to, że może korzystać z naszych obiektów, by rywalizować na arenie międzynarodowej.

"Dziękujemy Polsce za gościnność" - takie hasło zaczęło się wyświetlać na elektronicznych bandach wokół boiska.

To nie pierwszy raz, kiedy Ukraińcy w ten sposób wyrażając wdzięczność Polsce. Piotr Słonka, który posługuje się w mediach społecznościowych nickiem "BuckarooBanzai", zwrócił uwagę, że Ukraińcy dziękują Polsce za gościnność przy okazji każdego meczu reprezentacji, kiedy grają w naszym kraju, na naszych stadionach.

Ukraina ma w swojej grupie eliminacyjnej jeszcze Azerbejdżan i Islandię. 9 września zagra z Azerami na wyjeździe. Kadra prowadzona przez Fernando Santosa, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, przegrała w pierwszym meczu z Islandią aż 0:5.

