Mbappe przyjechał do Polski i został bohaterem. To musiało się tak skończyć

Reprezentacja Polski jest już na półmetku eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku, ale dla aż 24 drużyn narodowych kampania kwalifikacyjna zaczyna się dopiero we wrześniu. Wynika to z tego, że jest aż sześć grup eliminacyjnych, które mają tylko po cztery zespoły.

Świetna Francja we Wrocławiu. Ukraina do przerwy była tylko tłem

Wśród zespołów, które dopiero teraz zaczynają eliminacje do mundialu są też Ukraina i Francja, które rywalizują ze sobą w grupie D. Dzisiejszy mecz we Wrocławiu miał wyłonić głównego faworyta do awansu z pierwszego miejsca. Gospodarze liczyli na to, że sprawią niespodziankę i wywalczą trzy punkty. I zaczęli naprawdę nieźle. W pierwszych minutach Ukraina miała kilka akcji, które mogły zaniepokoić francuskich kibiców.

Tylko że Francuzi mieli nieporównywalnie więcej jakości. Drużynie gości już w pierwszym groźniejszym ataku udało się strzelić bramkę. W 10. minucie Barcola pobiegł lewym skrzydłem, wbiegł w pole karne i skierował piłkę pomiędzy trzema zawodnikami reprezentacji Ukrainy. Dopadł do niej Olise, który bez problemu trafił do siatki.

Od tego momentu Ukraińcy byli już tylko tłem. W 17. minucie Olise był blisko strzelenia drugiego gola, ale w tej sytuacji bardzo dobrze interweniował Trubin. Do przerwy swoje okazje miał też Kylian Mbappe, ale piłkarzowi Realu ostatecznie nie udało się strzelić bramki. Po pierwszej połowie podopieczni Didiera Deschampsa wygrywali 1:0.

Ukraina mogła wyrównać. Mbappe zapewnił Francji trzy punkty

Druga połowa zaczęła się podobnie jak pierwsza. Znów Ukraińcy próbowali zaskoczyć Francję, ale bez większego powodzenia. W 58. minucie bramkę mógł zdobyć Dembele, ale trafił prosto w dobrze ustawionego Trubina.

Można było odnieść wrażenie, że Francja próbuje dograć ten mecz, wkładając w niego jak najmniej energii. I to mogło się zemścić już w 65. minucie, gdy reprezentacja Ukrainy była o krok od wyrównania - Francuzi musieli ratować się wybiciem piłki z linii bramkowej.

Chwilę później znów Francja wpadła w ogromne tarapaty. Najpierw z mocnym dośrodkowaniem Sudakowa z rzutu wolnego problemy miał Maignan, który odbił piłkę prosto pod nogi Iwana Kalużnego. Ten dośrodkował na Ołeksija Huculaka, którego strzał głową odbił się od słupka. Mnóstwo szczęścia mieli Francuzi w tej sytuacji.

To trochę wybudziło podopiecznych Didiera Deschampsa. W 75. minucie Barcola znalazł się w sytuacji sam na sam z Trubinem, ale fatalnie przestrzelił.

Na ratunek Francji przyszedł Mbappe, który w 82. minucie przyjął piłkę wybitą przez Tchouamaniego, z łatwością poradził sobie z Illą Zabarnym i mocnym strzałem po ziemi pokonał Trubina. Drugi gol dla Francji sprawił, że stało się jasne, że we Wrocławiu wielkich emocji już nie zobaczymy - Ukraińcy byli już zbyt zmęczeni.

Francja wygrała 2:0. Ten wynik sprawia, że po pierwszym meczu podopieczni Didiera Deschampsa zajmują drugie miejsce w tabeli. Liderami grupy D są Islandczycy, którzy wygrali 5:0 z prowadzonym przez Fernando Santosa Azerbejdżanem.