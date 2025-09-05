To była 4. minuta. Sensacja, co się stało w "polskiej" grupie

Na ostatnich mistrzostwach Europy reprezentacja Polski U-21 zagrała fatalnie. Biało-Czerwoni byli najsłabszą drużyną turnieju, przegrywając wszystkie trzy spotkania w fazie grupowej (bilans bramek 2-11). Na stanowisku selekcjonera doszło do zmiany - Adama Majewskiego zastąpił Jerzy Brzęczek. Teraz z nowym szkoleniowcem u steru drużyna ma powalczyć o udział w następnym europejskim czempionacie. Naszym najgroźniejszym rywalem w grupie E są Włosi.

Czarnogóra dzielnie walczyła o zwycięstwo

Na początek eliminacji do Euro 2027 reprezentacja Włoch do lat 21 podejmowała Czarnogórę. Kibice gospodarzy przecierali oczy ze zdumienia, kiedy w 4. minucie skazywani na pożarcie rywale wyszli na prowadzenie. Po pressingu w obrębie pola karnego Italii Czarnogórcy przechwycili piłkę, a fenomenalnym wykończeniem popisał się Andrej Kostic.

Włosi - zaskoczeni straconą bramką na początku spotkania - nie wyglądali na ekipę, której zależałoby na odmienieniu losów rywalizacji. Faworyci do zwycięstwa do końca pierwszej połowy nie byli w stanie znaleźć drogi do siatki.

Włosi odwrócili stan rywalizacji

Sytuacja zmieniła się w drugiej części gry. Wówczas w 52. minucie Luca Lipani wyrównał na 1:1, a później rzut karny na gola zamienił Luca Koleosho (79. minuta). Trudno jednak mówić tutaj o tym, by Włosi mieli jakąś miażdżącą przewagę. Owszem - można było dostrzec, że częściej są przy piłce - ale Czarnogóra postawiła im twardy opór.

Ostatecznie Italia dowiozła zwycięstwo do końca spotkania, zdobywając cenne trzy punkty na otwarcie eliminacji Euro 2027 do lat 21. Nie zmienia to faktu, że potknięcie było o krok. Remis byłby sensacją. Włosi mają nad czym myśleć przy okazji kolejnych spotkań.

Pierwsze mecze w kwalifikacjach pewnie wygrały Polska (3:0 z Macedonią Północną) oraz Szwecja (3:0 z Armenią).

Przypomnijmy, że do turnieju rozgrywanego w Albanii i Serbii bezpośrednio awansują mistrzowie dziewięciu grup i jeden najlepszy zespół z 2. miejsca. Pomiędzy ośmioma pozostałymi reprezentacjami, które zajmą 2. miejsca w grupie, rozegrane zostaną baraże.

Włochy - Czarnogóra 2:1 (0:1)

Bramki: Lipani 52', Koleosho 79' - Kostic 4'

