Tym Słowacy "ugościli" Niemców na stadionie. "Wstyd"

W czwartkowy wieczór reprezentacja Polski zremisowała z Rotterdamie z Holandią (1:1). W debiucie Jana Urbana gola na wagę punktu zdobył Matty Cash. Nie był to jednak najbardziej niespodziewany wynik podczas spotkań rozgrywanych tego dnia w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Słowacja pokonała Niemców 2:0, a David Hancko i David Strelec zostali bohaterami narodowymi. Niestety - po meczu, poza wynikiem, mówi się także o tym, jak potraktowani zostali niemieccy dziennikarze.

Brak wody, musztarda z chlebem. To jedli niemieccy dziennikarze

"Niemieccy dziennikarze jedzą chleb z musztardą niecałą godzinę przed meczem. Niestety, nie mają czym tego popić, ponieważ nie ma tu żadnej wody. Trochę wstyd" - napisał na swoim profilu na portalu X Juraj Berzedi, słowacki dziennikarz.

Jego wpis przedstawia ubogą ofertę cateringu, który został przygotowany dla niemieckich żurnalistów. Trudno powiedzieć, by tego typu poczęstunek wystawiał pozytywną ocenę słowackiej federacji.

Warto dodać, że Słowacja i Niemcy dopiero rozpoczynają walkę o przyszłoroczny mundial. Rywalizują w czterozespołowej grupie, w której poza nimi są jeszcze Irlandia Północna i Luksemburg. Wyspiarze na inaugurację eliminacji wygrali z Luksemburgiem 3:1. Bezpośredni awans na turnieju uzyska tylko zwycięzca grupy.

Dla Niemców brak awansu na turniej byłby katastrofą. W dwóch ostatnich mundialach kończyli swój udział na fazie grupowej, a na wygraną w meczu fazy pucharowej czekają od... 11 lipca 2014 roku, gdy w finale brazylijskiego mundialu pokonali Argentynę 1:0.

Niemcy już w niedzielę dostaną szansę na zrehabilitowanie się za porażkę ze Słowakami. W Kolonii zagrają z Irlandią Północną. W tym samym czasie Luksemburg podejmie u siebie Słowację. Oba spotkania zaplanowano na 20:45.

