Była 77. minuta meczu. Wszyscy piłkarze padli na boisko

Mecze piłkarskie były przerywane z różnych powodów. Zamieszki na trybunach, fatalne warunki pogodowe, problemy z murawą bądź oświetleniem. Można byłoby tak długo wymieniać. Jednak, żeby przerwać grę z powodu pszczół? To już czysta egzotyka rodem z Tanzanii. Do takiej sytuacji doszło w meczu towarzyskim między City FC Abuja a JKU FC.

Nalot dywanowy pszczół w trakcie meczu w Tanzanii

Na tablicy wyników była 77. minuta i wynik 1:1, gdy nagle piłkarze obu drużyn zaczęli padać na murawę niczym rażeni piorunem! Podobnie zrobili chłopcy od podawania piłek, kamerzyści, piłkarze na ławkach rezerwowych, kibice czy sędziowie liniowi.

A to wszystko dlatego, że nad stadionem Kwaraa w tanzańskim mieście Babati przelatywał rój pszczół. Mecz został przerwany z polecenia sędziów. Chociaż nie podano oficjalnych informacji na temat przyczyny nieoczekiwanej obecności pszczół, to lokalny serwis informacyjny Afrizum stwierdził, że mogły się do tego przyczynić warunki pogodowe, które miały miejsce w ciągu tygodnia bądź zakłócenia w życiu pszczół spowodowane przez rozgrywany mecz.

Co najważniejsze - nikomu nic się nie stało, pszczoły spokojnie przeleciały, a mecz wznowiono. Ku uciesze City FC Abuja, która to drużyna w samej końcówce zdobyła bramkę na 2:1 i tym samym zwyciężyła w tym meczu.

