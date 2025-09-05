"Historyczna hańba". Takiej porażki Niemców jeszcze nie było

"Reprezentacja Polski niespodziewanie zremisowała z Holandią 1:1 w debiucie Jana Urbana. Nie była to jednak największa sensacja czwartkowych meczów w eliminacjach do mistrzostw świata. Większą zrobili... Słowacy. Nasi południowi sąsiedzi ograli w Bratysławie Niemców i to 2:0. Na domiar złego ekipa Juliana Nagelsmanna zajmuje ostatnie miejsce w swojej grupie" - pisał w czwartkowy wieczór Błażej Winter ze Sport.pl.

Kompromitacja reprezentacji Niemiec w eliminacjach mistrzostw świata

Na ciekawą statystykę po tym spotkaniu zwrócono uwagę na profilu OptaFranz. "Niemcy nie strzelili gola w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata po raz pierwszy od października 2001 roku, kiedy zremisowali 0:0 z Finlandią. Rzadkość" - przytoczono.

Co zrozumiałe - to spotkanie wywołało gigantyczne emocje w niemieckich mediach. "0:2 na Słowacji – Niemcy spartaczyli start w eliminacjach do MŚ" - ogłosił "Der Spiegel". "Występ Niemiec w Bratysławie był zaskakująco słaby. Drużyna, która, jak mówi Nagelsmann, celuje w tytuł mistrza świata, była zaskakująco łatwa do zaskoczenia, zwłaszcza w defensywie" - dodano.

"Wrażliwa z tyłu, niegroźna z przodu: drużyna DFB spartaczyła inauguracyjny mecz eliminacji do mistrzostw świata na Słowacji" - zauważył z kolei "Kicker". "Reprezentacja Niemiec zaprezentowała się fatalnie na Słowacji na początku eliminacji do mistrzostw świata, ponosząc zasłużoną porażkę. Co więcej, była to porażka historyczna. Po raz pierwszy reprezentacja przegrała mecz wyjazdowy w eliminacjach do mistrzostw świata. Wcześniej Niemcy wygrały 41 razy i zremisowały 11 razy – wcześniej, od 2009 roku, wygrały nawet 18 meczów z rzędu" - dodano.

"Historyczny wstyd Niemiec!" - podsumował krótko "Bild". "Żadnej dominacji, żadnej chwały - zamiast tego historyczna kompromitacja: niemiecka reprezentacja piłkarska zaliczyła fatalny falstart na długiej drodze do wymarzonej piątej gwiazdy" - tak z kolei stwierdziło niemieckie Sky Sport. "Przerażająco chwiejna i nieudolna w obronie drużyna selekcjonera reprezentacji Juliana Nagelsmanna przegrała ze Słowacją 2:0 (0:1) w Bratysławie, ponosząc pierwszą w historii wyjazdową porażkę w eliminacjach do mistrzostw świata. Historyczna hańba" - podsumowano.

Drugi mecz w eliminacjach mistrzostw świata reprezentacja Niemiec rozegra u siebie w niedzielę 7 września o godz. 20:45 z Irlandią Północną.

