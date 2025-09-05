Rosja została zawieszona w rozgrywkach międzynarodowych po tym, jak ten kraj najechał na Ukrainę w lutym 2022 r. W związku z tym reprezentacja Rosji, a także kluby z tego kraju, nie mogą grać na wielkich turniejach czy w europejskich pucharach i to raczej się nie zmieni do momentu zakończenia wojny. Kadra Rosji gra jedynie mecze towarzyskie - od 2022 r. potrafiła wygrać 4:0 z Serbią, 5:0 z Białorusią, 3:0 z Wietnamem czy zremisować 1:1 z Nigerią.

Rosja remisuje mecz z uczestnikiem mundialu. "Teraz nie ma nic w kadrze"

W czwartek Rosja zagrała towarzysko z Jordanią, a więc 64. drużyną w rankingu FIFA, która w przyszłym roku wystąpi po raz pierwszy na mistrzostwach świata. Ten mecz skończył się bezbramkowym remisem. Nie licząc czerwcowego starcia z Nigerią, był to pierwszy remis w spotkaniu towarzyskim z udziałem Rosji od października 2023 r. i meczu z Kenią (2:2).

Rosyjskie media uważają, że mijają lata, a kadra Walerija Karpina w ogóle się nie rozwija. "Od dawna mówi się, że Karpin to idealny selekcjoner, a jego postępy są bardzo wątpliwe. Te same absurdalne błędy, brak wyraźnego kręgosłupa i trudno określić, kto jest liderem tej drużyny. Nie ma pojęcia, na czym dokładnie polega praca trenera. Nawet w takich warunkach kadra wciąż potrzebuje jasnego kursu. Teraz nie ma nic, poza zwycięstwami nad przeciwnikami z drugiej setki rankingu FIFA" - czytamy w serwisie football24.ru.

Rosyjscy dziennikarze twierdzą, że styl gry drużyny Rosji za Karpina jest bardzo łatwy do przewidzenia. "Karpin nadal bardziej ufa zawodnikom, których zna. Trudno zrozumieć, dlaczego Anton Miranczuk dostaje powołania do reprezentacji. Tylko Karpin rozumie tę logikę. Jego drużyny generalnie prowadzą w europejskich pucharach pod względem popełniania takich błędów. W pierwszej połowie meczu z Jordanią piłkarze kreowali sytuacje blisko bramki za pomocą absurdalnej wymiany podań" - dodają.

Przed Rosją jeszcze pięć meczów towarzyskich w 2025 roku - odpowiednio z Katarem (07.09), Iranem (10.10), Boliwią (14.10), Peru (12.11) i Chile (15.11).

