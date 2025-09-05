PZPN przekazał złe wieści. Reprezentant Polski opuści zgrupowanie

Reprezentacja Polski do lat 21 ma za sobą fatalne mistrzostwa Europy. Już pierwszy mecz postawił nas w trudnym położeniu, gdyż przegraliśmy z Gruzją po golu w doliczonym czasie gry. Potem było już tylko gorzej - najpierw lanie od Portugalczyków (0:5), a potem porażka z Francją (1:4). Niedługo po turnieju doszło do zmiany na stanowisku selekcjonera - Adama Majewskiego zastąpił Jerzy Brzęczek. I zaczęliśmy nowy etap.

Fatalne wieści dla reprezentacji Polski U21. Maxi Oyedele kontuzjowany

Debiut nowego selekcjonera odbędzie się w piątek 5 września. Rywalem naszej drużyny będzie Macedonia Północna, która na zwycięstwo czeka blisko rok. Jak się dowiedzieliśmy, Jerzy Brzęczek nie będzie mógł skorzystać z Maxiego Oyedele. - Maxiemu odnowił się uraz, z którym boryka się od dłuższego czasu - przekazał selekcjoner, cytowany przez Łączy nas piłka, czyli oficjalny profil PZPN,

- Nie chcemy narażać jego zdrowia. Podczas meczu z Macedonią Północną będzie nas wspierał z trybun, a w sobotę wyjedzie ze zgrupowania. To dla nas bardzo ważny zawodnik i liczymy, że zdrowy pomoże drużynie w październiku - podsumował Brzęczek. Zaznaczono, że żaden zawodnik nie zostanie dowołany w miejsce piłkarza RC Strasbourg. Drużyna pozostanie zatem w 22-osobowym składzie.

Kontuzja 20-latka sprawia, że spośród środkowych pomocników w odwodzie Brzęczka pozostają: Kacper Duda, Filip Kocaba, Mateusz Kowalczyk, Dawid Drachal oraz Antoni Kozubal. Ten ostatni wydaje się jedynym pewniakiem do gry, natomiast zobaczymy, kto będzie mu pomagał.

Trudno zaprzeczyć, że uraz może jeszcze bardziej skomplikować sytuację Oyedele w RC Strasbourg. Nie ma co ukrywać, że po przejściu z Legii spodziewaliśmy się regularnej gry, natomiast dotąd tylko raz wszedł z ławki w rewanżowym meczu Ligi Konferencji przeciwko Broedby. Łącznie zanotował 24 minuty.

Mecz z Macedonią Północną czeka nas już w piątek, natomiast cztery dni później dojdzie do kolejnego spotkania naszej drużyny. Rywalem będzie Armenia.

