Sceny. To był ostatni taki mecz Messiego

Reprezentacja Argentyny doskonale spisuje się w ostatnich miesiącach. W tym roku jeszcze nie przegrała i nie ma zamiaru przerwać dobrej passy. Pod koniec marca nie dała szans Brazylijczykom, których rozbiła aż 4:1. Formę potwierdziła również podczas czerwcowego zgrupowania - zdobyła cztery punkty w dwóch spotkaniach. Była wyraźnym faworytem piątkowego starcia z reprezentacją Wenezueli, która robi, co może, by awansować na mundial.

Już pod koniec pierwszej odsłony Argentyńczycy wyszli na prowadzenie po golu Leo Messiego, dla którego był to prawdopodobnie ostatni występ w barwach narodowych w ojczyźnie. Jednobramkowe prowadzenie utrzymywało się długo, aż do 76. minuty, kiedy do siatki trafił Lautaro Martinez. Po chwili wynik ustalił nie kto inny jak Messi, który wykorzystał doskonałe dogranie Thiago Almady.

Tuż po zakończeniu spotkania napastnik Interu Miami nie krył wzruszenia. Zresztą łzy w oczach miał już przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Kiedy fani wstali z miejsc, zaczęli mu się kłaniać i skandować jego nazwisko - nie wytrzymał. Do sieci wypłynęły filmiki, jak 38-latek tonie w objęciach kolegów. "Dziękujemy za wszystko, kapitanie" - można było przeczytać na banerze, który już przed meczem został wywieszony na trybunie Estadio Monumental.

Messi stanął po meczu do wywiadów. Zaznaczył, że na ten moment nie wie, czy wystąpi na przyszłorocznych mistrzostwach świata i pomoże drużynie w obronie tytułu. - Nie podjąłem jeszcze decyzji w tej sprawie - wyznał. - Biorąc pod uwagę mój wiek, logiczne jest jednak, że nie wystąpię na kolejnym mundialu. Ale będę obserwował moją formę dzień po dniu, mecz po meczu - podsumował.

Profil FIFA World Cup Stats przedstawił statystyki, jakie Messi zbudował przez te wszystkie lata w barwach narodowych. 193 mecze, 114 goli, 58 asyst, udział przy 172 trafieniach, 10 hat-tricków, zdobycie Copa America (2021, 2024), mistrzostwo świata (2022), Finalissima (2022), złoto igrzysk olimpijskich (2008), mistrzostwo świata U20 (2005) oraz dziesiątki nagród indywidualnych.

Reprezentacja Argentyny rozegra ostatni mecz w el. MŚ 2026 już we środę 10 września. Jej rywalem będzie Ekwador. Na ten moment jest liderem tabeli z dorobkiem 38 pkt i ma aż 10 punktów przewagi nad drugą Brazylią.

