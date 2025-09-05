Zobacz wideo

W dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 r. odbędzie się kolejna edycja mistrzostw świata w piłce nożnej. Tym razem gospodarzami będą Stany Zjednoczone, a także Meksyk i Kanada. Na turniej awansowały już takie drużyny, jak Australia, Iran, Japonia, Korea Południowa, Argentyna, Brazylia, Nowa Zelandia czy Ekwador. Jest też dwóch debiutantów - mowa o Jordanii i Uzbekistanie. Wrześniowa przerwa na mecze reprezentacji przyniosła kolejne drużyny, które zapewniły sobie już awans na przyszłoroczny mundial.

REKLAMA

Trzy kolejne drużyny zagrają na mundialu. Paragwaj wraca po 15 latach

Ku końcowi zbliżają się eliminacje do mistrzostw świata w strefie CONMEBOL. Poza Argentyną, Brazylią i Ekwadorem trzy kolejne drużyny zapewniły już sobie grę na tym turnieju. Jedną z nich jest Urugwaj, który wygrał 3:0 z Peru po golach Rodrigo Aguirre'a, Giorgiana de Arrascaety i Federico Vinasa. Tym samym Urugwaj zagra na mistrzostwach świata po raz piąty z rzędu. To duży sukces Marcelo Bielsy, który ma umowę z urugwajską federacją do zakończenia mistrzostw świata 2026.

Drugą reprezentacją z awansem jest Kolumbia, która w przedostatniej kolejce pokonała 3:0 Boliwię. Gole dla drużyny Nestora Lorenzo strzelali James Rodriguez, Jhon Cordoba i Juan Quintero. Asystę przy trzeciej bramce zaliczył Luis Diaz z Bayernu Monachium. W ten sposób Kolumbia wraca na mistrzostwa świata po ośmioletniej przerwie, bo tej kadry zabrakło podczas mundialu w 2022 r. w Katarze. W 2014 r. Kolumbia osiągnęła najlepszy wynik na tym turnieju, kiedy to dotarła do ćwierćfinału.

Po nieco dłuższej przerwie na mundial wróciła reprezentacja Paragwaju. Po raz ostatni ta kadra występowała na turnieju tej rangi w 2010 r. - wtedy udało jej się zakwalifikować do ćwierćfinału. Awans Paragwajowi na mistrzostwa świata zapewnił bezbramkowy remis z Ekwadorem. W kadrze Paragwaju znajduje się np. Miguel Almiron, a więc klubowy kolega Bartosza Slisza z Atlanty United.

W nocy z wtorku na środę czasu polskiego odbędzie się ostatnia kolejka eliminacji w strefie CONMEBOL. Tam Wenezuela i Boliwia będą walczyć o udział w barażach, w których udział zapewniona ma już kadra Nowej Kaledonii.

Zobacz też: Kibice są wściekli na Virgila van Dijka po tym, co powiedział o meczu z Polską

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU