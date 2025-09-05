Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Mają awans na mundial! Wielki powrót po 15 latach
Jesienią tego roku poznaliśmy kolejne drużyny, które wywalczyły awans na mistrzostwa świata, które odbędą się w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Wyjaśniło się, jakie zespoły zapewniły sobie bezpośredni awans na mundial ze strefy CONMEBOL. Dla jednej z tych reprezentacji jest to powrót na wielki turniej po 15 latach przerwy.
Paragwaj
screen: https://www.youtube.com/watch?v=r0TOOnlQp0I
Zobacz wideo

W dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 r. odbędzie się kolejna edycja mistrzostw świata w piłce nożnej. Tym razem gospodarzami będą Stany Zjednoczone, a także Meksyk i Kanada. Na turniej awansowały już takie drużyny, jak Australia, Iran, Japonia, Korea Południowa, Argentyna, Brazylia, Nowa Zelandia czy Ekwador. Jest też dwóch debiutantów - mowa o Jordanii i Uzbekistanie. Wrześniowa przerwa na mecze reprezentacji przyniosła kolejne drużyny, które zapewniły sobie już awans na przyszłoroczny mundial.

Wojciech Kowalczyk i Robert Lewandowski
Czytaj także:
Kowalczyk nie ma litości. Tak ocenił Lewandowskiego

Trzy kolejne drużyny zagrają na mundialu. Paragwaj wraca po 15 latach

Ku końcowi zbliżają się eliminacje do mistrzostw świata w strefie CONMEBOL. Poza Argentyną, Brazylią i Ekwadorem trzy kolejne drużyny zapewniły już sobie grę na tym turnieju. Jedną z nich jest Urugwaj, który wygrał 3:0 z Peru po golach Rodrigo Aguirre'a, Giorgiana de Arrascaety i Federico Vinasa. Tym samym Urugwaj zagra na mistrzostwach świata po raz piąty z rzędu. To duży sukces Marcelo Bielsy, który ma umowę z urugwajską federacją do zakończenia mistrzostw świata 2026.

Drugą reprezentacją z awansem jest Kolumbia, która w przedostatniej kolejce pokonała 3:0 Boliwię. Gole dla drużyny Nestora Lorenzo strzelali James Rodriguez, Jhon Cordoba i Juan Quintero. Asystę przy trzeciej bramce zaliczył Luis Diaz z Bayernu Monachium. W ten sposób Kolumbia wraca na mistrzostwa świata po ośmioletniej przerwie, bo tej kadry zabrakło podczas mundialu w 2022 r. w Katarze. W 2014 r. Kolumbia osiągnęła najlepszy wynik na tym turnieju, kiedy to dotarła do ćwierćfinału.

Robert Lewandowski i Jan Tomaszewski
Czytaj także:
Tomaszewski wprost o Lewandowskim. "Nie powinien"

Po nieco dłuższej przerwie na mundial wróciła reprezentacja Paragwaju. Po raz ostatni ta kadra występowała na turnieju tej rangi w 2010 r. - wtedy udało jej się zakwalifikować do ćwierćfinału. Awans Paragwajowi na mistrzostwa świata zapewnił bezbramkowy remis z Ekwadorem. W kadrze Paragwaju znajduje się np. Miguel Almiron, a więc klubowy kolega Bartosza Slisza z Atlanty United.

W nocy z wtorku na środę czasu polskiego odbędzie się ostatnia kolejka eliminacji w strefie CONMEBOL. Tam Wenezuela i Boliwia będą walczyć o udział w barażach, w których udział zapewniona ma już kadra Nowej Kaledonii.

Zobacz też: Kibice są wściekli na Virgila van Dijka po tym, co powiedział o meczu z Polską

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: