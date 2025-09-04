Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Aż trudno uwierzyć, co zrobili Niemcy! Ależ blamaż, totalna sensacja
Reprezentacja Polski niespodziewanie zremisowała z Holandią 1:1 w debiucie Jana Urbana. Nie była to jednak największa sensacja czwartkowych meczów w eliminacjach do mistrzostw świata. Większą zrobili... Słowacy. Nasi południowi sąsiedzi ograli w Bratysławie Niemców i to 2:0. Na domiar złego ekipa Juliana Nagelsmanna zajmuje ostatnie miejsce w swojej grupie.
Niemcy - Słowacja
screen: Polsat Sport 2

Niemcy takiego początku eliminacji do mistrzostw świata 2026 zapewne się nie spodziewali. Ćwierćfinaliści ostatniego Euro i czwarty zespół Ligi Narodów w swoim pierwszym meczu w grupie A ulegli skazywanej na pożarcie Słowacji.

Zobacz wideo Lewandowski wysiadł z czarnego mercedesa i się zaczęło! Tak przywitali go Polacy

Ależ falstart Niemców w eliminacjach do MŚ! Słowacy zadali dwa ciosy

Oczywiście to ekipa Juliana Nagelsmanna częściej utrzymywała się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. W pierwszej połowie obie ekipy stworzyły sobie tyle samo okazji do zdobycia bramki, ale to Słowacja była groźniejsza. W 42. minucie dopięła swego. Stratę Floriana Wirtza wykorzystał David Hancko. Obrońca Atletico Madryt rozpędził się z piłką, przebiegł pół boiska i wymienił się podaniami ze Strelecem. W końcu posłał strzał tuż przy słupku i pokonał Olivera Baumanna.

Na tym Słowacy nie skończyli. Niedługo po zmianie stron zadali jeszcze jeden cios. W 55. minucie Ondrej Duda wygrał walkę o górną piłkę i zagrał głową do Davida Streleca. Napastnik zaś kompletnie zaskoczył niemiecką defensywę. Ograł stopera Realu Madryt Antonio Ruedigera i oddał przepiękny strzał w samo okienko. Tym sposobem ustalił wynik na 2:0.

Goście do końca spotkania próbowali co prawda odpowiedzieć, ale bili głową w mur. Kompletnie zdominowali drugą połowę spotkania, tyle że rezultat pozostał bez zmian. Choć trudno w to uwierzyć, w tabeli grupy A zajmują ostatnie - czwarte miejsce. Słowacja jest druga, za Irlandią Północną, a przed Luksemburgiem. Wszystkie te zespoły rozegrały dotychczas jeden mecz. W tym samym czasie Irlandia Północna pokonała na wyjeździe Luksemburg 3:1.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!