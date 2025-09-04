Mbappe przyleciał do Polski i się zaczęło. "Nigdy nie widziałem"

Reprezentacja Ukrainy nie może rozgrywać domowych meczów w swoim kraju z powodu wojny. Od 2022 roku część jej spotkań odbywała się w Polsce. Nie inaczej jest tym razem. Ukraińcy, którzy walczą o awans na mistrzostwa świata, w piątek we Wrocławiu zagrają z Francją.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wysiadł z czarnego mercedesa i się zaczęło! Tak przywitali go Polacy

Tak przywitali Mbappe w Polsce. Nie mogło być inaczej

Wicemistrzowie świata w czwartek pojawili się w jednym z wrocławskich hoteli. Największym zainteresowaniem cieszył się Kylian Mbappe, który przed wyjazdem na konferencję prasową i oficjalny trening rozdał kilka autografów.

To właśnie kapitan reprezentacji Francji pojawił się w pierwszej części konferencji prasowej. Na sali zgromadziło się kilkudziesięciu dziennikarzy. Mbappe od początku spotkania z nimi sprawiał wrażenie zrelaksowanego, a na jego twarzy niemal nieustannie gościł uśmiech.

W drugiej części konferencji dziennikarze spotkali się z Didierem Deschampsem. Mbappe podczas swoich wypowiedzi poświęcił mu wiele ciepłych słów. - Przyszedł w czasach, gdy francuska reprezentacja nie była tym, czym jest dzisiaj. To on potrafił przywrócić jej dawną świetność i za to moim zdaniem powinniśmy być mu dozgonnie wdzięczni. Przyczynił się do powstania dwóch gwiazdek na naszej koszulce - powiedział.

Mbappe wyszedł na konferencję we Wrocławiu: "Nigdy nie widziałem"

Deschamps w piątek poprowadzi kadrę po raz 170. Wygrał z nią mistrzostwo świata w 2018 roku, doprowadził ją także do finału w 2022 roku, a na Euro 2016 i Euro 2024 dotarł do najlepszej czwórki turnieju.

Mbappe podczas konferencji odniósł się także do tematu przeładowania terminarza. Czy piłkarze grają za dużo? - Nigdy nie widziałem zawodnika, który rozegrałby 60 meczów w sezonie w najlepszej formie. Czy gramy za dużo? Nie, moje myślenie ewoluowało. Myślę, że po prostu musimy więcej odpoczywać - powiedział.

Spotkanie Ukrainy z Francją na Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się w piątek 5 września o 20:45.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU