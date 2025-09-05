Mieszkania, inwestycje i Wieczysta. Tak dziś żyje Sławomir Peszko

Choć Sławomir Peszko przez lata dorobił się łatki wesołka i imprezowicza, nie należy zapominać, że takiej kariery, jaką miał, życzyłoby sobie zapewne wielu polskich piłkarzy. Ponad 60 meczów w Bundeslidze w barwach FC Koeln, kilkanaście w Championship dla Wolverhampton i aż 268 w Ekstraklasie dla m.in. Lecha Poznań oraz Lechii Gdańsk. Doprawmy to jeszcze liczbą 44 meczów w reprezentacji Polski, w tym na Euro 2016 i mundialu 2018, a wyjdzie nam naprawdę bardzo solidna kariera.

Gra w Bundeslidze była biletem do lepszego życia

Były skrzydłowy nieraz podkreślał, że dzięki grze poza Polską udało mu się sporo zarobić. Swego czasu w Bundeslidze za sam tylko wygrany mecz dostawał po 30 000 euro. W rozmowie na kanale "Duży w Maluchu" na YouTube oceniał, że dziś ogólnie łatwiej o duże pieniądze nawet w piłce polskiej i takie kwoty, jakie obecnie otrzymują 20-latkowie to science fiction w porównaniu do tego, na co on mógł w takim wieku liczyć.

Były sukcesy, były i wpadki. Peszko nie wstydził się tych drugich

Peszko przez lata inwestował w różne rzeczy. Na przykład wódkę sygnowaną własnym nazwiskiem albo w restaurację "Team Spirit" otwartą w połowie 2020 roku w Sopocie, która jednak nie okazała się sukcesem i została zamknięta po niespełna roku. Były piłkarz zresztą nigdy nie ukrywał swoich finansowych wpadek. Otwarcie opowiadał choćby o największej klapie swojego finansowego życia, czyli sprzedaży niemieckich browarów na terenie Polski.

- Mieliśmy sprowadzić do Polski parę tirów i sprzedać. Piwo przyszło z końcem maja, gdzie już jest bardzo gorąco. Patrzę na datę ważności, a tam początek września. Czyli masz dwa miesiące na sprzedaż... Nie no, bez szans. Nie było z tego ani piwa, ani pieniędzy - opowiadał Peszko. Na tej inwestycji stracić miał aż pół miliona złotych.

Peszko ma z czego żyć. Inwestycje się opłaciły

Nie sprawiło to jednak, że Peszko zbankrutował. Dziś 44-krotny reprezentant Polski jest właścicielem siedmiu mieszkań w Warszawie, które wynajmuje krótkoterminowo. Na własny użytek ma z kolei mieszkanie w Gdańsku. Był także ambasadorem freakfightowej federacji Clout MMA, która płaciła mu nawet ponad 100 000 złotych za promowanie ich gal. Dopóki nie została ona wchłonięta przez Fame MMA.

Wieczysta nadal z nim współpracuje. Pomógł podczas szalonego okienka transferowego

Sam Peszko dziś skupia się na pracy w Wieczystej Kraków. Jeszcze w poprzednim sezonie był jej trenerem, ale w kwietniu zwolniono go za rozczarowujące wyniki w rundzie wiosennej. Już pod wodzą Przemysława Cecherza klub awansował drogą barażową do I ligi, a Peszko... razem z nią. Tylko już jako wiceprezes ds. sportowych. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju zespołu i jego budowy.

Krakowianie po awansie poszaleli na rynku transferowym, sprowadzając m.in. byłego piłkarza Chelsea Lucasa Piazona czy Carlitosa, byłego króla strzelców Ekstraklasy. Raptem w środę 3 września potwierdzili też zakontraktowanie Petara Pusicia, który jeszcze w zeszłym sezonie bił się o awans do Ligi Konferencji w barwach chorwackiego Osijeku. Sama Wieczysta to też aktualny wicelider tabeli I ligi.