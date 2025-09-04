Rosjanie szykują się do powrotu do świata sportu? Słowa Ceferina niepokoją

Niedługo po tym, jak Rosja wywołała wojnę w Ukrainie, jej przedstawiciele w zdecydowanej większości dyscyplin otrzymali zawieszenie od startów w międzynarodowych zawodach. Nie inaczej było w piłce nożnej. Rosyjskie kluby nie biorą udziału w Lidze Mistrzów, Lidze Europy czy Konferencji, a reprezentacja "Sbornej" była nieobecna na ostatnich mistrzostwach świata, Euro i zabraknie jej także na przyszłorocznym mundialu, do którego eliminacji nawet nie przystąpiła.

Ceferin wypowiedział się na temat Rosji. Jednoznaczne słowa

W ostatnich latach Rosjanie wielokrotnie zwracali się w stronę prezydenta UEFA, Aleksandra Ceferina, który w teorii mógłby przywrócić ich reprezentantów do m.in. Ligi Narodów czy europejskich pucharów. Wygląda na to, że Słoweniec powoli zaczyna mięknąć, bo z jego słów da się wyczytać, że furtka do powrotu zawieszonego kraju powoli się otwiera. Oto co powiedział dla "Politico":

- Nie jestem zwolennikiem zawieszania sportowców. Przede wszystkim, co może sportowiec zrobić, żeby zatrzymać konflikt? To bardzo, bardzo trudne. Zawieszenie rosyjskich zespołów trwa już, wygląda na to, trzy i pół roku. Czy działania wojenne ustały? Nie - powiedział Ceferin.

Słoweniec dodał też: - Muszę powiedzieć, że sytuacja między Rosją a Ukrainą wywołała bardzo silną presję polityczną. Teraz to jest presja bardziej ze strony społeczeństw, niż polityków, bo politycy są oczywiście bardzo pragmatyczni. Nie jestem w stanie powiedzieć, co się wydarzy. Jest wiele rozmów, ale osobiście jestem przeciwko zawieszaniu sportowców - zakończył 58-latek.

Na słowa Ceferina zareagowali już politycy w Rosji. Dmitrij Swiszczow, czyli przewodniczący rosyjskiej Komisji Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu, powiedział:

- Słyszymy wiele stanowisk ze strony Ceferiny na temat zawieszenia i tego, że wspiera przywrócenie naszych zespołów. Ale on zarządza poważną organizacją i jeśli naprawdę tak myśli, jeśli to naprawdę nie są tylko słowa, to musi zrobić prostą rzecz. Zacząć przywracać naszych sportowców. Niech zacznie od dzieci oraz młodzieżowego futbolu - stwierdził Swiszczow cytowany przez "Match TV".

